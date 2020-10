Le documentaire «River Tales/Cuentos del rio» de Julie Schroell représentera le Grand-Duché lors de la 93e édition des Academy Awards dans la catégorie « International Feature Film».

Culture 1

«River Tales/Cuentos del rio» dans la course aux Oscars

Le documentaire «River Tales/Cuentos del rio» de Julie Schroell représentera le Grand-Duché lors de la 93e édition des Academy Awards dans la catégorie « International Feature Film».

(ER) - Produit par Calach Films, «River Tales / Cuentos del rio» évoque un professeur au Nicaragua qui a écrit une pièce de théâtre avec les enfants de son village. Ces élèves doivent notamment réfléchir sur leur identité face à un projet chinois de construction d'un canal entre les océans Atlantique et Pacifique. Fleuve mythique par excellence, le San Juan symbolise 500 ans de colonisation et d'exploitation des ressources naturelles.

Julie Schroell, qui est à l'origine de cette réalisation, n'est pas une inconnue. Cette artiste luxembourgeoise a réalisé et produit des films au Luxembourg et en Allemagne. Elle a aussi mené à leur terme plusieurs documentaires («De Bauereblues » en 2011) mais aussi des reportages, clips vidéo et films institutionnels.



Si l'avant-première luxembourgeoise initialement prévue en mars 2020 dans le cadre de la 10e édition du Luxembourg City Film Festival, avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire, le film est sorti en salles au Luxembourg depuis le 16 septembre et est actuellement toujours à l'affiche.

Les films luxembourgeois se distinguent à l'étranger Plusieurs productions «made in Luxembourg» se sont fait remarquer dans différents festivals en Allemagne, Irlande, Islande et même Corée du Sud. Petit tour d'horizon des distinctions décrochées.

«River Tales / Cuentos del rio» a déjà remporté le «Peripheral Visions Award» au Galway Film Fleadh en Irlande ainsi que le «Best Environmental Documentary» au Close Up Dokufest d'Edimbourg. Il a notamment été sélectionné dans plusieurs festivals de documentaires à travers l’Europe.



Par ailleurs, les nominations de la catégorie «International Feature Film» des Academy Awards seront annoncées le 15 mars 2021. La 93e cérémonie des Oscars devrait avoir lieu le 25 avril, tout dépendra de l'évolution de la pandémie de covid-19.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.