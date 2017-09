Par Thomas Berthol



Nancy. Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre, Nancy accueillera la 39e édition du Livre sur la Place, le premier salon littéraire de la rentrée, où le public rencontrera journalistes et écrivains. La dernière édition a attiré plus de 150 000 visiteurs venus du Grand Est, de Paris, de Belgique et du Luxembourg.



Jean-Christophe Rufin de l'Académie Française présidera cette année l'événement culturel dont le chapiteau est installé Place de la Carrière, dans le prolongement de la Place Stanislas classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1983. Bernard Pivot de l'Académie Goncourt ne manquera pas d'honorer la cité de Stanislas Leszczynski.

(Photo: LW archive)

Le primo-romancier Sébastien Spitzer recevra samedi le 9 septembre le prix Stanislas du premier roman, doté de 3000 euros, pour son livre «Ces rêves qu'on piétine», récit hallucinant sur les derniers jours de Magda Goebbels, l'épouse du chef de la propagande nazie.

La bande dessinée fera aussi sa rentrée avec comme invité pour la première fois Zep, le papa de Titeuf, le dimanche à midi, à l'Hôtel de ville. La comédienne et actrice Catherine Frot prêtera sa voix pour lire « La fontaine, une école buissonnière» d'Erik Orsenna dimanche à 18.30 heures dans l'Opéra national de Lorraine.

Les passionnés des belles-lettres trouveront leur bonheur à Nancy entre des rencontres comme le Prix Nobel de littérature Orhan Pamuk ou encore des débats pluriels. En témoigne la participation de l'écrivain Sylvain Tesson en table ronde sur «Le débat du Président-La montagne, espace de liberté jusqu'où...?» Et plus de 600 auteurs en dédicace attendent les visiteurs. En parallèle, chaque soir jusqu'au 17 septembre à 22 heures, décalé à 22.45 heures lors du «Livre sur la Place», les «Rendez-Vous Place Stanislas» offrent un spectacle Son et Lumière magique.



Livre sur la Place du vendredi 8 au dimanche 10 septembre. Entrée libre. Plus d'informations sur livresurlaplace.fr