Rendre la culture accessible à tous

Si certains publics sont encore exclus de l'offre culturelle du pays - faute d'accessibilité ou de moyens adaptés - le ministère de la Culture entend bien changer la donne et mettre en place de nouvelles actions à destination de ces publics spécifiques.

(ASdN) - Garantir le «droit à la culture» pour tous, sans exception. Voilà l'objectif de Sam Tanson (Déi Gréng). Pour y arriver, la ministre de la Culture a présenté, mardi, ses derniers projets visant à favoriser une «culture inclusive» au Luxembourg.

Une approche constituant à la fois une nécessité et un devoir. Tant «par principe» que «par le biais de conventions internationales», précise-t-elle, faisant référence à la Convention des droits des personnes handicapées de 2006 et à l'Agenda des Nations unies.

Premier site Unesco

Si le pays s'est engagé dans cette voie, reste que le challenge apparaît particulièrement complexe en ce qui concerne le patrimoine. Mais si le projet apparaît difficile, celui-ci n'est pas impossible pour autant. En témoigne la promenade Unesco, désormais accessible à tous les publics. Autrement dit, aux personnes ayant une déficience physique ou mentale, mais aussi aux fauteuils roulants comme aux poussettes.

Par ce projet, les fortifications deviennent le premier site Unesco à proposer une visite inclusive pour tous, souligne Sam Tanson. Afin de généraliser cette approche, le ministère de la Culture a choisi d’accompagner les structures culturelles en leur offrant la possibilité de suivre des formations adéquates et d’acquérir plus de compétences et de moyens pour accueillir ces publics cibles, à besoins spécifiques.

Outre ce volet formation, le gouvernement a également décidé de mettre en place une aide financière au développement de projets ciblés. Autrement dit, pour tous les programmes et activités inclusifs, manifestations ponctuelles ou permanentes, ainsi que la production d’outils ou de supports ciblés. Ces derniers pourront ainsi bénéficier d'une subvention allant jusqu’à 40.000 euros à la suite d'un appel à projets bisannuel.

