par Thierry Hick



2017 aura été une année riche en distinctions pour la jeune artiste Nina Tomàs. Distinguée par la Bourse de la Fondation privée du Carrefour des Arts (Bruxelles), lauréate du prix Révélation du Cercle artistique du Luxembourg, prix ESADMM (Marseille) et prix Jeune artiste de la Biennale d'art contemporain de Strassen, l'artiste franco-luxembourgeoise, née en 1989 à Béziers, garde les pieds sur terre. «Bien sûr qu'un prix, comme celui du CAL, donne confiance. J'ai terminé mes études il y a moins de deux ans, cela permet aussi de suivre sa propre évolution».



«Besoin d'un chez moi»

En plus des prix, Nina Tomàs affectionne les résidences d'artistes. Actuellement, elle s'est installée avec d'autres artistes pour quelques mois encore dans la capitale belge. «J'ai besoin de vivre dans une grande ville qui bouge et qui m'inspire. Mais aussi pour échanger avec d'autres créateurs. Je fais des aller-retours réguliers entre Luxembourg et Bruxelles. J'aime cet état d'entre-deux, mais je n'ai rien d'une nomade, j'ai aussi besoin d'un chez moi. Au Luxembourg, je retrouve cette stabilité que je recherche.»



Elle est encore trop jeune, trop débutante, pour établir un plan de carrière, et pourtant l'artiste a des idées bien précises pour son futur. «J'ai fait un choix dans ma vie. J'aimerai un jour pouvoir vivre de mon métier».



Sans contraintes



Dans son travail – tout comme dans la vie de tous les jours – son chemin croise souvent celui de son compagnon et artiste Filip Harna. «Du partage d'un même idéal à l'influence réciproque, c'est déjà un avantage en soi qui nous permet d'avancer en parallèle. Ensuite, seul un artiste peut comprendre le mode de vie d'un artiste».



Nina Tomàs a remporté avec le polyptyque «L'arrêt» le prix Révélation du Salon Cal 2017.

Photo: CAL

Nina Tomàs refuse toutes formes de contraintes ou de limites. «Je déteste les frontières, la peinture doit pouvoir s'en libérer, repousser les limites picturales». A l'image de son polyptyque «L'arrêt» (voir ci-contre). «Je cherche à élaborer un art qui dépasse l'espace d'accrochage habituel pour arriver à une mise en espace de l'objet, pour jouer avec cette tri-dimensionalité», précise l'artiste qui veut mettre en avant une approche conceptuelle dans son travail de création. «L'idée doit primer sur la réalisation en elle-même.» De là à brûler les étapes, Nina Tomàs en est bien loin.



Les bonnes choses au bon moment

Trouver les bonnes choses au bon moment, développer un langage adéquat relève de l'intuition, note la peintre. Une recherche que Nina Tomàs inscrit dans la durée, voire dans la lenteur voulue. «C'est une forme de quête méditative». Proche du yoga... une discipline que la jeune femme pratique régulièrement. «Même si mes idées peuvent être impulsives, j'ai besoin de cette retenue pour avancer».



Photo: Chris Karaba

Ma sensibilité est forgée par les êtres humains, leurs rapports entre eux et leur vie en société, qui implique une certaine norme du regard que je veux interpréter à ma manière. Nina Tomàs



Entre peintures, dessins et projets d'éditions, le portfolio de l'artiste se lit comme un livre d'images. «Réseau perdu», «Sens unique», «Femmes», «Petites limites»: chaque titre d'œuvre raconte à lui seul une histoire. «tout en étant suggestif et ouvert, ces titres doivent garder leur part de mystère», se défend Nina Tomàs qui en «aucun cas veut imposer un mode d'emploi pour comprendre son art, je livre tout au plus quelques indices».



Nina Tomàs se refuse aussi à imposer sa vision, sa façon de penser, d'autant plus «qu'une vérité unique n'existe jamais, je préfère parler de coagulation de différentes vues et de phases d'absorptions.» Une démarche certes personnelle mais pas toujours exempte d'interrogations et d'énervements passagers face à ses propres défauts... Histoire finalement de réunir des éléments du quotidien, bien réels, pour leur donner une nouvelle existence... pas forcément réelle.



Exposition Nina Tomàs à la Galerie A Spiren, 203, route d'Arlon L-8011 Strassen. Du 27 février au 11 mars, tous les jours de 14.30 à 18.30 heures (sauf le lundi). Infos au tél 31 02 62 456.



Bio express: Tout pour l'art

Née le 3 février 1989 à Béziers, Nina Tomàs obtient en 2011 une licence en Arts Plastiques à la Sorbonne, l'année suivante elle est inscrite à La Fabrique, école d'art de l'Université Laval de Québec. En 2013, elle décroche un master à l'Université d'Aix-Marseille. Une formation complétée en 2016 par un diplôme national supérieur d'expression plastique à l'Ecole supérieur d'art et de design de Marseille-Méditerranée. Elle a exposé à Paris, Marseille, Saint-Raphaël, Aix et Luxembourg. En 2017, elle reçoit le prix Révélation du CAL.

www.ninatomas.com