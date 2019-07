Jamais série télévisée n'avait enregistré autant de nominations pour la cérémonie des Emmy Awards. Mais ce n'est qu'en septembre 2019 que le choix des jurés américains sera révélé.

Record de nominations pour «Game of Thrones»

Signe de sa popularité aux Etats-Unis et à travers le monde, la série à succès «Game of Thrones» a battu un record, ce mardi 16 juillet, aux Emmy Awards, les Oscars de la télévision américaine. Pas moins de 32 nominations lui ont été décernées.

La série médiévalo-fantastique de HBO, qui vient de s'achever après sa huitième saison, devance «La fabuleuse Mme Maisel», série d'Amazon. Celle-ci engrange tout de même 20 nominations.

Un autre programme HBO, «Chernobyl», occupe la troisième place du classement des séries les plus nommées cette année, avec 19 occurrences. Des écarts qui laissent déjà augurer du palmarès de la 71ème édition des Emmys qui se tiendra à Los Angeles, en septembre prochain.

«GoT», déjà série la plus récompensée de la télévision américaine, compte maintenant 161 nominations à son tableau de chasse. Son 73ème et dernier épisode, diffusé en mai aux Etats-Unis, a battu le record d'audience de la série et, même, de l'histoire de la chaîne HBO qui la diffuse depuis 2011. Près de 19,3 millions de téléspectateurs ont assisté à la conclusion de la saga.

En 2018, «La fabuleuse Mme Maisel» avait créé la surprise aux Emmys en raflant cinq prix dont celui de la meilleure comédie. Cette série produite par Amazon dépeint une femme au foyer juive qui se lance dans une nouvelle vie de comique de stand-up et fait scandale dans les années 1950, après avoir été trompée et quittée par son mari. «Game of Thrones» avait pour sa part obtenu un troisième Emmy de la meilleure série dramatique.