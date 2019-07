Devant plus de 18 000 spectateurs, Rammstein a écrasé Herchesfeld à Roeser, samedi soir. Retour en images sur le seul concert en plein air du groupe pour sa tournée européenne 2019.

Culture 52

Rammstein fait chanter le feu et les watts

Devant plus de 18 000 spectateurs, Rammstein a écrasé Herchesfeld à Roeser, samedi soir. Retour en images sur le seul concert en plein air du groupe pour sa tournée européenne 2019.

Une immense tour, une toile de fond menaçante et sombre, beaucoup de feu et de fumée. Samedi soir, Rammstein a impressionné plus de 18 000 spectateurs sur le terrain de Herchesfeld, à Roeser avec des sons durs et un spectacle de pyrotechnie chorégraphié jusque dans les moindres détails. De quoi faire oublier aux fans le prix du parking qui avait fait polémique.

31 Fotos: Claude Piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli Fotos: Claude Piscitelli

À 16 h, les portes de la salle de concert en plein air du Herchesfeld à Roeser étaient ouvertes. Et bien que le concert ne commence que quatre heures plus tard, de nombreux fans de Rammstein n’ont pas manqué de célébrer leur groupe préféré en début de soirée.

Parmi les spectateurs présents à Roeser, le visage familier de Chris Martin, chanteur de Coldplay et super fan de Rammstein.

L'artiste a atterri samedi dans un avion privé au Findel luxembourgeois et s'est rendu quelques heures plus tard au concert avec trois amis. Dimanche, ils sont repartis, mais pas avant que Martin ait été photographié avec le leader de Rammstein, Tim Lindemann.

Die Veranstalter hatten die Konzertbesucher aufgrund des erwarteten Andrangs aufgefordert, zeitig zum Konzertgelände aufzubrechen. Rund zehn Minuten vom Veranstaltungsort entfernt wurde ein Parkplatz eingerichtet. Dafür fielen 20 Euro Gebühren pro Fahrzeug an, es waren nur Autos und Motorräder erlaubt. Zudem wurde ein überwachter und kostenloser Bereich für rund 200 Fahrräder eingerichtet.



21 Erste Eindrücke vom Konzertgelände - knapp vier Stunden vor Konzertbeginn. Foto: Claude Piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Erste Eindrücke vom Konzertgelände - knapp vier Stunden vor Konzertbeginn. Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli

Darüber hinaus gab es einen Shuttle-Bus, der ausschließlich vom P&R-Parkplatz Bouillon aus fuhr. Das Festivalgelände war somit gar nicht an das reguläre öffentliche Transport-Netz angebunden.

Straßen gesperrt



Rund um das Herchesfeld nahe Roeser waren am Samstag aufgrund des Rammstein-Konzertes mehrere Straßen in beide Richtungen für die Autofahrer gesperrt.