Culture 8 5 min.

Quoi de neuf au cinéma?

Ready Player One

Film d'action, science-fiction (USA 2018). Réalisation: Steven Spielberg. Avec: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg. Scénario: Zak Penn, Ernest Cline. Caméra: Janusz Kaminski. Musique: Alan Silvestri. 140 minutes. (à partir de 12 ans)

2045: le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

Après La Guerre

Drame (F, I 2017). Réalisation: Annarita Zambrano. Avec Giuseppe Battiston, Charlotte Cétaire, Barbora Bobulova, Fabrizio Ferracane. 92 minutes. (A partir de 12 ans)

Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités. L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l’Italie et la France. Marco, ex-militant d'extrême gauche, condamné pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans grâce à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné d’avoir commandité l'attentat. Le gouvernement italien demande son extradition. Obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes passées.

Croc Blanc

Animation (L, F, USA 2018). Réalisation: Alexandre Espigares. Avec les voix de Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon, Nick Offerman. 80 minutes. (A partir de 6 ans)

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

L’histoire écrite par Jack London fait partie des classiques, et la voir adaptée en film d’animation n’a rien d’étonnant. Alexandre Espigares, jeune réalisateur luxembourgeois, ayant remporté avec Laurent Witz en 2014 l’Oscar du meilleur court métrage d’animation pour «Mr Hublot», est à l’origine de cette nouvelle adaptation. Grande Astuce du film: Toutes les scènes ont été tournées avec de vrais comédiens qui évoluent avec des marqueurs sur eux. Par la suite leurs mouvements sont automatiquement «habillés» par les dessins des personnages.

Revolting Rhymes

Film d'animation (GB, D 2016). Réalisation: Jan Lachauer, Jakob Schuh, Bin-Han To. Avec les voix originales de Tamsin Greig, Dominic West, Rob Brydon, Bertie Carvel. 61 minutes. (sans restriction d'âge)

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine? Un loup aux allures de dandy nous raconte...

Hostiles

Western, drame (USA 2017). Réalisatione: Scott Cooper. Avec: Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Adam Beach. 134 minutes. (à partir de 16 ans)



En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille par les Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple. Façonnés par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en eux d’infinies réserves de colère et de méfiance envers autrui. Sur le périlleux chemin qui va les conduire du Nouveau-Mexique jusqu’au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve de solidarité pour survivre à l’environnement et aux tribus comanches qu’ils rencontrent.

Peter Rabbit

Abenteuer, Animation, Kinderfilm, Literaturverfilmung (USA, GB, AUS 2018). Regie: Will Gluck. Mit den Originalstimmen von James Corden, Domhnall Gleeson, Sam Neill, Rose Byrne. 95 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres!

The Rider

Drame (USA 2017). Réalisation: Chloé Zhao. Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford. 104 minutes. (à partir de 12 ans)





Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au coeur de l'Amérique.

Verpiss dich, Schneewittchen

Komödie (D 2018). Regie: Cüneyt Kaya. Mit Bülent Ceylan, Josefine Preuß, Paul Faßnacht, Özgür Karadeniz. 88 Minuten. (Ab 12)

Sammy arbeitet in einem Hamam, also einem türkischen Bad, das eigentlich seiner Schwester gehört, und träumt davon, ein berühmter Rockstar zu werden. Als er von einer neuen Casting-Show für Bands hört, rekrutiert er kurzerhand seine Freunde, den wohlbeleibten Mahmut und seinen Ersatz-Bademeister Wolle, als Bandmitglieder, um in dem Fernseh-Wettbewerb anzutreten. Unterstützt wird Sammy dabei außerdem von seiner kleinen Nichte und einer Frau, die er gerade erst kennengelernt hat. Gemeinsam wollen sie ihre Band, die sich den Namen Hamam Hardrocks gibt, zum Erfolg führen.