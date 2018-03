Les nouveaux films à l'affiche

Culture 6 4 min.

Quoi de neuf au cinéma?

Earth: One Amazing Day

Documentaire (GB 2017). Réalisation: Peter Webber, Fan Lixin, Richard Dale. Scénario: Frank Cottrell Boyce, Geling Yan, Richard Dale. Caméra: Robin Cox, Max Hug Williams, Kevin Flay. Musique: Alex Heffes. 95 minutes. (Sans restriction d'âge)

Un nouveau jour sur terre propose, grâce à de nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous plonger comme jamais auparavant, au plus près des splendeurs de la Nature. Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l'océan Arctique.Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que chaque jour compte davantage de tragédies et de récits enchanteurs qu'on ne peut imaginer…

Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier

Abenteuerfilm, Jugendfilm (D 2018). Regie: Mike Marzuk. Mit Allegra Tinnefeld, Marinus Hohmann, Ron Antony Renzenbrink, Amelie Lammers. 101 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Es sind wieder einmal Sommerferien. Anstatt ihre freie Zeit zu genießen, müssen die fünf Freunden George, Dick, Julian, Anne und Hund Timmy allerdings mit ihrer Tante Fanny verreisen. Ihr Cousin feiert nämlich seine Hochzeit und die Tante soll sie hinbringen. Durch eine Autopanne zu einem unfreiwilligen Halt in einer Kleinstadt gezwungen, werden sie allerdings Zeuge einer großen Enthüllung…

Hannah

Drame (F, B, I 2017). Réalisation: Andrea Pallaoro. Avec Charlotte Rampling, André Wilms, Stéphanie Van Vyve, Luca Avallone. 95 minutes. (A partir de 6 ans)

Hannah dresse le portrait intime d’une femme dont la vie bascule après l’arrestation de son mari. Selon Andrea Pallaoro «Hannah» explore les tourments intérieurs d’une femme qui vit dans le déni, piégée par sa propre idée de la fidélité et du dévouement. Le réalisateur précise: «Le combat d’Hannah me touche profondément parce que je sais combien la société peut être impitoyable. Ce dont je suis certain, c’est qu’avec ce film, je voulais me sentir proche d’elle, lui tenir la main, la valoriser, la rassurer. Et plus que tout, je voulais qu’on ressente son chagrin, qu’on observe le combat qu’elle doit mener.»

Der Hauptmann

Drama, Kriegsfilm (D, F, PL 2017). Regie: Robert Schwentke. Mit Max Hubacher, Milan Peschel, Frederick Lau, Waldemar Kobus. 118 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Der Hauptmann ist eigentlich gar kein Hauptmann, sondern trägt nur die entsprechende Uniform. Diese bewährte Kostümierung stiehlt Willi Herold, ein 19-jähriger Gefreiter, nachdem er im Zweiten Weltkrieg im Emsland nur knapp dem Tod entkommen ist und als Deserteur die Flucht ergreift. Um weiterer Verfolgung zu entgehen, kommt ihm die Offiziersuniform gerade recht.

Für den Filmemacher Robert Schwentke ist das Drama nach internationalen Produktionen wie „Flightplan“, „R.E.D. 2“ und „Insurgent“ seit Langem wieder eine Produktion, die er mit deutschen Schauspielern in seinem Heimatland drehte. Die Handlung von „Der Hauptmann“ basiert auf realen Geschehnissen und erinnert auffällig an den „Hauptmann von Köpenick“. Robert Schwentkes Streifen ist allerdings kein entlarvendes Schelmenstück, sondern eine Art historische Realsatire.

Tomb Raider

Film d'aventure et d'action (USA, GB 2018). Réalisation: Roar Uthaug. Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu. 122 minutes (A partir de 12 ans)

Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition: fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois: la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour devenir "Tomb Raider"…

Tout le monde debout

Comédie (F 2018). Réalisation: Franck Dubosc. Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon. 107 minutes. (A partir de 6 ans)





Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

«Tout le monde debout» est le premier long-métrage mis en scène par l'humoriste Franck Dubosc. La motivation pour faire ce film a été double et doublement personnelle pour le réalisateur. Après que sa mère s'est retrouvée dans un fauteuil roulant et qu'elle ne pouvait plus sortir sans obstacles, ça a fait tilt. «J’ai pensé à tous ceux qui, handicapés, sont confrontés à cela. D’autre part, j’ai toujours eu envie de raconter une histoire d’amour qui est fondée sur la différence non pas culturelle ou sociale mais physique.»