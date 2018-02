Trois films seront lancés cette semaine: le thriller d' espionnage "Red Sparrow", "La Ch'tite Famille" la suite des "Ch'tis" de Dany Boon, et le drame "Breathe" avec Andy Garfield.

Quoi de neuf au cinéma?

Red Sparrow



Film d'action, adaptation littéraire, film d'espionnage, thriller (Etats-Unis 2018). Réalisation: Francis Lawrence. Avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts. 139 minutes. (à partir de 16 ans)



Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s’installe entre eux.

Breathe

Drame, romance, film biographique (GB 2017). Réalisation: Andy Serkis. Avec Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Stephen Mangan. 118 minutes. ( à partir de 12 ans)



L'histoire vraie de Robin, un homme brillant et aventureux, dont la vie prend une tournure tragique lorsqu'il se retrouve paralysé par la polio.

La Ch’tite famille

Comédie (F 2018). Réalisation: Dany Boon. Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand, Valérie Bonneton. 107 minutes. (à partir de 6 ans)



Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais!

Dany Boon a toujours revendiqué son identité Ch’ti. Pour donner naissance à «La Ch’tite famille», le cinéaste s’est posé la question suivante: «Et si, en arrivant à Paris, j’avais écouté les mauvais conseils de certains producteurs, qui me recommandaient de gommer mon accent. Un peu comme si on avait dit à Fernandel de mettre de côté ses racines méridionales! Ainsi, j’ai imaginé les mésaventures de Valentin qui s’invente une autre destinée, jusqu’au jour où ses mensonges le rattrapent…»