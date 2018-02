La réalité à l'écran. La nouvelle semaine au cinéma s'annonce excitante et émouvante. Les films comme "Stronger" ou "The 15:17 to Paris" sont plein de suspense car ils sont basés sur des histoires vraies et ont ainsi tout pour plaire au public.

Culture 6 3 min.

Quoi de neuf au cinéma?

Rosa Clemente La réalité à l'écran. La nouvelle semaine au cinéma s'annonce excitante et émouvante. Les films comme "Stronger" ou "The 15:17 to Paris" sont plein de suspense car ils sont basés sur des histoires vraies et ont ainsi tout pour plaire au public.

Les cinéphiles aimant le sport sont également bien servis cette semaine avec le drame "I, Tonya".

I, Tonya

Biopic, drame, film sportif (États-Unis 2017). Réalisation: Craig Gillespie. Avec: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson, Caitlin Carver. Scénario: Steven Rogers. Kamera: Nicolas Karakatsanis. Musique: Peter Nashel. 119 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution l'agression…

Les Aventures de Spirou et Fantasio

Film d’aventure, comédie (F 2018). Réalisation: Alexandre Coffre. Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia, Géraldine Nakache. 89 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde !





Den of Thieves

Film d'action, film gangster, Thriller (États-Unis 2018). Réalisation: Christian Gudegast. Avec: Gerard Butler, Curtis "50 Cent" Jackson, O'Shea Jackson Jr., Pablo Schreiber. 140 minutes. (Officiellement à partir de 16 ans)

Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la circulation et détruits par la Réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de braqueurs multirécidivistes va tenter l’audacieux tour de force de mettre la main dessus. Mais, ils vont se heurter à une unité d'élite de la police qui n’a pas l'intention de jouer dans les règles de l'art. Tous les coups sont permis pour coincer ces gangsters prêts à tout.







Stronger

Biopic, Drame (États-Unis 2017). Réalisation: David Gordon Green. Avec: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Clancy Brown. 116 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman est venu encourager Erin qui court le marathon : il espère bien reconquérir celle qui fut sa petite amie. Il l’attend près de la ligne d’arrivée quand une bombe explose. Il va perdre ses deux jambes dans l’attentat. Il va alors devoir endurer des mois de lutte pour espérer une guérison physique, psychologique et émotionnelle.







Wendy 2 – Freundschaft für immer

Film en allemand. Film d'aventure pour jeunes (D 2018). Réalisation: Hanno Olderdissen. Avec: Jule Hermann, Jasmin Gerat, Benjamin Sadler, Maren Kroymann. 97 minutes (Pour tout âge)

Afin de sauver l'écurie de sa grand-mère de la ruine financière, une jeune fille veut participer à un tournoi de saut d'obstacles hautement doté. Pour pouvoir participer elle doit trouver un cheval adapté. Son propre cheval est déjà trop vieux pour ce genre de tournoi. Cependant un jour, un cheval de course traumatisé arrive dans la cour...







The 15:17 to Paris

Thriller, Drame (États-Unis 2018). Réalisation: Clint Eastwood. Avec: Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer. 94 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers …