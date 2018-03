Découvrez le palmarès du LuxFilmfest qui s'est déroulé samedi soir, avec succès, puisque le cap des 30.000 personnes a été dépassé. Sept catégories ont été honorées.

Quels sont les films récompensés au LuxFilmfest?

Sophie Wiessler

Le Grand Prix revient à "Foxtrot", du réalisateur Samuel Maoz

Le jury du Luxfilmfest, composé d'Anne Seibel, de Bruce McDonald, de Leonor Silveira, de Stéphan Roelants, et du réalisateur canadien Atom Egoyan, a élu ce film israélien parmi les dix films soumis à la compétition.

"Nous avons choisi ce film car il est extrêmement brillant et excelle à tous points de vue dans sa narration puissante et envoûtante sur la perte de l'innocence, tant au niveau personnel et familial qu'au niveau, plus provocateur, de l'État. Bien joué."



"Foxtrot" raconte l'histoire de Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, qui mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent.

Le prix du documentaire pour "Over the limit", de Marta Prus

"Over the Limit" de Marta Prus a remporté le prix du meilleur documentaire face à cinq autres concurrents. Le jury, composé cette fois de Yaara Ozery, Tomás Baltazar, Mimi Plauché, Luke W. Moody et Erfan Rashid ont souligné un "documentaire sportif à la fois original et astucieux, dépeignant une jeune femme conciliant engagements sportifs et personnels. C'est une vision singulière d'une personne fragile suivie dans sa transition puissante vers la libération. Nous sommes heureux de décerner le prix du documentaire à Over the limit".

Le prix "coup de cœur" des enfants pour "Luis et les Aliens", de Christoph et Wolfgang Lauenstein

Ce sont des enfants de l'école primaire de Cents qui ont décerné ce prix. Le film "Luis et les Aliens" a ainsi remporté l'unanimité. Il raconte l'histoire d'un garçon de 11 ans qui se lie d'amitié avec trois petits aliens adorables, qui s'écrasent dans sa maison. Une aventure passionnante va alors se créer.

Le jury des enfants a choisi "CloudBoy" de Meikeminne Clinckspoor

Cette même classe de Cents a décerné le prix du "jury des enfants" à "CloudBoy", où l'histoire de Niilas, 12 ans, qui vit dans une grande ville belge avec son père. A son grand désarroi, il doit aller passer l’été dans le nord de la Suède, où sa mère a refait sa vie. Il se retrouve donc bientôt au fin fond de la Laponie, région des jours sans nuit, au milieu des forêts, des lacs et des troupeaux de rennes. Pour lui, tout est nouveau, et tout va de travers. Son demi-frère Pontus lui tape sur les nerfs, sans compter qu’à cause de lui, un jeune renne disparaît. Seule sa mystérieuse demi-sœur Sunnà permet finalement à Niilas de renouer avec ses racines… et de vivre l’été le plus palpitant de sa vie.

"Ma classe a choisi le gagnant de la sélection "enfants" à l'unanimité. De la première jusqu'à la dernière minute, les enfants ont été captivés par l'action et le suspense de l'histoire. Ils ont été fascinés par la mise en scène et le jeu des acteurs, ce qui leur permettait de plonger totalement dans le film et de vivre une expérience inoubliable", a rapporté Isabelle Prüssen, institutrice lors de la remise du prix.

Le prix du jeune jury pour "Lean on Pete" d'Andrew Haig

Le prix du jury des jeunes est allé à "Lean on Pete" - "la route sauvage" en français - d'Andrew Haig. Il retrace l'histoire sous forme d'un road-movie d'un adolescent bouleversé par la perte de son père et qui se retrouve condamné à traverser les steppes et les villes à la recherche de sa tante.

Le prix de la critique à "Sweet Country" de Warwick Thornton

Le jury, composé de membres de la presse a décerné son prix à ce film en soulignant "l'intelligence du montage qui ajoute à l'efficacité de la narration, la qualité des comédiens et tout particulièrement la prestation de Hamilton Morris dans le rôle de Sam, la beauté de l'image qui transfigure les paysages australiens et la parfaite illustration de la thématique de la hiérarchie des pouvoirs".

Le prix du public est allé à "Gutland" de Govinda van Maele

C'est le film qui a recueilli le plus de voix par des votes effectués sur Internet. Dans ce thriller rural, un étranger trouve refuge dans un petit village. Tandis qu'il s'intègre peu à peu dans la communauté, il s'avère qu'il n'est pas le seul à avoir un passé à cacher...





