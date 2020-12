La période des fêtes approche à grands pas et vous n'avez pas encore trouvé ce qui pourrait convenir à tous les êtres qui vous sont chers? Pas de soucis, voici plusieurs sources d'inspiration pour vous aider.

Quelques idées de cadeaux à glisser sous le sapin

Si la recherche de cadeaux de Noël peut parfois se révéler compliquée, l'exercice 2020 n'échappe pas à la règle. Raison pour laquelle nous vous proposons une sélection non exhaustive d'idées qui pourraient plaire à vos proches. Ou du moins vous aider à trouver l'attention idéale pour célébrer les fêtes de fin d'année en beauté.

Les bijoux restent éternels

Si cette catégorie représente un classique absolu, elle reste indémodable. Car qui peut résister à l'attraction qu'exercent l'or, l'argent ou les pierres précieuses? Si les créations de haute qualité de Pasquale Bruni ont la cote, celles de Romantico Romantico peuvent largement avoir leur place sous le sapin. D'autant plus que ces créations sont estampillées made in Luxembourg.

4 Boucles d'oreille vintage de Live to Express, à partir de 28 euros Photo: fabricant

Boucles d'oreille vintage de Live to Express, à partir de 28 euros Photo: fabricant Les créations de Romantico Romantico varient entre 240 et 290 euros. Photo: fabricant Bague en or blanc 18 carats avec diamants par Pasquale Bruni, prix sur demande. Photo: fabricant Boucles d'oreilles par Diamanti Per Tutti, environ 150 euros. Photo: fabricant

Et si vous cherchez un cadeau pour une personne qui prend à cœur la notion de durabilité, tournez-vous vers le label Live to Express qui parvient à dénicher quelques modèles vintage non seulement uniques mais aussi spectaculaires.

Le pouvoir de l'odorat

Autre grand classique, les parfums peuvent se décliner à l'infini. Pour changer du flacon que vous offrez chaque année à votre grand-mère, pourquoi ne pas tenter de nouvelles flagrances, telles que celles issues du magnolia. Une autre option consiste à vous tourner vers un coffret, à l'image de celui du Labo qui propose six parfums différents. Peut-être qu'au moins l'un d'entre eux suscitera l'enthousiasme.

Pour les hommes, en revanche, le côté pratique pourrait l'emporter. Raison pour laquelle un gel ou une crème de douche assortis semblent les bienvenus. Ces derniers pourraient également bénéficier d'une trousse de toilette assortie, incluse dans de nombreux coffrets. A l'image de ceux confectionnés par Acqua die Parma ou Collistar.

5 Un sentiment d'été au moment de Noël : "Paris - Deauville" de la série "Les Eaux de Chanel", 50 ml à 82 euros, 125 ml à 116 euros. Photo: fabricant

Un sentiment d'été au moment de Noël : "Paris - Deauville" de la série "Les Eaux de Chanel", 50 ml à 82 euros, 125 ml à 116 euros. Photo: fabricant Coffret pour homme par Acqua di Parma, comprenant un parfum, un gel douche et une crème pour la barbe, environ 100 euros. Photo: fabricant Coffret cadeau de Collistar avec eau de toilette et gel douche, environ 40 euros. Photo: fabricant Le classique avec une touche d'originalité : "Magnolia" de la Floral Collection par 4711, 100 ml à 25 euros. Photo: fabricant "Discovery Set" de Le Labo, 6 x 15 ml à 108 euros. Photo: fabricant

Quoi offrir aux plus jeunes?

Si offrir de l'argent ou des bons d'achat constitue une manière de contourner la difficulté, les idées pour les frères et sœurs ou neveux ne manquent pourtant pas. Notamment celles qui montrent que vous n'êtes pas vieux jeu. A l'instar de la casquette de baseball de Vans portant l'empreinte de Claude Monet. Tendance et culturelle à la fois. Les adolescentes préféreront peut-être un nouveau mascara, comme celui de Rimmel London qui fait sensation dans les sessions de chat sur Zoom. Et quoi de plus raffiné que de l'accompagner par une sacoche dédiée à leur bien le plus précieux: leur smartphone?

3 Basecap de la collection MoMa par Vans, environ 40 Euro. Photo: fabricant

Basecap de la collection MoMa par Vans, environ 40 Euro. Photo: fabricant Etui de smartphone en cuir de Cos, environ 45 euros. Photo: fabricant Mascara "Scandaleyes Volume on Demand" de Rimmel London, à 16 euros. Photo: fabricant

Le retour de la décoration

N'ayez plus peur des pièges à poussière. Les objets destinés à embellir les intérieurs redeviennent tendance, à l'image du vase décoré de poissons de Roche Bobois. Au point que les fleurs amenées à y séjourner risquent de devenir accessoires. Autre option possible, le nouveau portrait du couple grand-ducal réalisé par l'artiste Jacques Schneider et dont un tiers du prix est reversé à la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse dont l'objectif est le soutien aux projets sociaux dans le pays.

4 Vase "No Limit" de Roche Bobois, environ 490 euros. Photo: fabricant

Vase "No Limit" de Roche Bobois, environ 490 euros. Photo: fabricant Œuvre de Jacques Schneider, à partir de 100 euros. Photo: www.3xvive.lu Porte-stylo en porcelaine de Cartier, environ 630 euros. Photo: fabricant Vase "Aalto" de Iittala, environ 129 euros. Photo: fabricant

Un nom avant tout

Pour certains, rien ne vaut la possession d'un objet de marque. Voire d'un logo. Pour eux, un sac Dior dans un style batik saisissant. Pour ceux qui privilégient la discrétion, un sac Valentino ou une montre Omega peuvent aussi séduire les plus exigeants.

5 Uhr "De Ville Tresor" (36 mm) von Omega, um 4.400 Euro. Photo: fabricant

Uhr "De Ville Tresor" (36 mm) von Omega, um 4.400 Euro. Photo: fabricant Montre "Serpenti Seduttori" de Bvlgari, prix sur demande. Photo: fabricant Fourre-tout Batik-look de Dior, à 2 700 euros. Photo: fabricant Le sac Valentino Garavani, à 980 euros via mytheresa.com. Photo: mytheresa.com Sac à bandoulière par Acne Studios, à 360 euros via mytheresa.com. Photo: mytheresa.com

Trop beau pour être vrai

Au cours des derniers mois, en plein stress lié à la quarantaine et à la mise en place du télétravail, nous n'avez peut-être pas eu le temps suffisant pour prendre soin de vos cheveux ou de votre peau. C'est pourquoi des cadeaux simples, tels qu'un masque de beauté créé par Epoch ou un shampoing de Nutriol pourraient vous valoir des remerciements sincères. Principalement en raison de ce que ces cadeaux induisent, à savoir du temps pour moi dédié à la relaxation. Même chose en ce qui concerne d'autres produits basiques, à condition toutefois d'opter pour des gammes de haute qualité, telles que Shiseido, en lieu et place d'articles bon marché.





