Le 31 octobre prochain, le biopic «Bohemian Rhapsody» sortira dans les salles. Un film très attendu qui retrace les moments forts de sa vie pour le plaisir des fans.

Queen se reforme sur grand écran

(NK) - «Bohemian Rhapsody», «We are the champions» ou encore «We will rock you», tous les plus grands titres de Freddie Mercury se retrouvent dans le film. Malgré de nombreuses péripéties dans la réalisation du biopic, l'histoire du chanteur britannique et de son groupe sera bel et bien diffusée dans les salles de cinéma à partir du 31 octobre prochain.

La production vient de dévoiler un nouveau trailer qui en dit long sur la qualité visuelle et la dynamique du film:



Pour honorer la mémoire de Freddie Mercury et du groupe Queen, le réalisateur Bryan Singer a lancé le projet assez fou de retracer la vie à cent à l'heure du chanteur, de la formation du groupe et de l'avènement de leurs plus grands titres, encore chantés aujourd'hui.



En tête d'affiche, l’acteur Rami Malek, qui incarne un Freddie Mercury bluffant, tant dans sa ressemblance physique que dans sa gestuelle et surtout sa voix, particulièrement travaillée pour se rapprocher le plus possible de celle du mythique leader.

C'est finalement Dexter Fletcher qui reprend la réalisation pour parfaire le film tant attendu par les fans et les nostalgiques des années 80. Un seul conseil: révisez vos classiques parce qu'il sera impossible de ressortir de la salle sans chantonner un air du groupe.



