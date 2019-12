La sortie du prochain épisode de Star Wars n'est prévu que le 20 décembre aux USA que, déjà, des fans américains font la queue devant les salles. Pas mal, 42 ans après le lancement de La Guerre des étoiles.

Que la patience soit avec eux

(pj) Les fans de Star Wars osent tout. Non seulement, ils n'hésitent pas à revêtir la tenue de leur personnage favori dès que l'occasion se présente, dépensent des fortunes dans tous les produits dérivés de la saga, mais certains font encore plus fou. Ainsi, depuis le début de semaine, certains cinémas des Etats-Unis ont-ils vu leur trottoir envahi de spectateurs s'installant pour être les premiers à la diffusion de Star Wars : The Rise of Skywalker.

Pourtant, le nouveau film ne sortira que le 20 décembre aux USA. D'autres épisodes étant annoncés pour... 2022. Mais avant la sortie de ce qui constitue le troisième volet de la trilogie Star Wars, les admirateurs de Darth Vader, Princesse Leia ou Anakin Skywalker multiplient les actes d'impatience. Il y a peu, c'est à Paris qu'une démonstration de cet attachement à la saga créée par George Lucas en 1977 a pris forme. Des participants à la «Nautic Paddle Race» sur la Seine ont parcouru les 11 km de l'épreuve déguisés en gardiens de la Galaxie et autres héros du film.

L'Empire contre-attaque toujours : même pendant les courses de paddle sur la Seine. Joli clin d'œil. Photo : AFP