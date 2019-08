La 76e Mostra de Venise, qui s'est ouverte mercredi soir en pleine polémique Roman Polanski, et son film «J'accuse», qui «gêne» la présidente du jury, présentera une touche luxembourgeoise.

Quatre productions luxembourgeoises à la Mostra

Les stars françaises Catherine Deneuve et Juliette Binoche, mère et fille dans un film du Japonais Hirokazu Kore-Eda, ont ouvert mercredi soir une 76e Mostra de Venise controversée en raison de la sélection du «J'accuse» de Roman Polanski, qui «gêne» la présidente du jury.



Cette 76e édition, avec 21 films départagés par un jury présidé par la réalisatrice argentine Lucrecia Martel, fera la part belle aux productions hollywoodiennes, confirmant l'histoire d'amour entre les Etats-Unis et la Mostra.

Mais la grande vedette pour l'instant au Lido est la polémique qui a suivi la sélection en compétition du film de Roman Polanski, «J'accuse». Plusieurs voix se sont élevées pour critiquer la présence de ce thriller historique consacré à l'Affaire Dreyfus, avec Jean Dujardin, qui indigne les féministes.

La présidente du jury Lucrecia Martel a elle-même reconnu être «très gênée» par la sélection de ce film. Elle a indiqué qu'elle «n'assisterait pas» à la soirée de projection officielle du film vendredi. «Exclure ou mettre Polanski (en compétition) nous oblige à discuter, ce n'est pas une question simple à résoudre», a-t-elle dit.

Le cinéaste franco-polonais, qui ne sera pas présent à Venise pour présenter son film, est toujours poursuivi par la justice américaine pour le viol d'une adolescente en 1977.

Une quadruple touche luxembourgeoise

Le festival a également été attaqué sur le faible nombre de femmes en compétition: seulement deux, la Saoudienne Haifaa Al-Mansour avec «The Perfect Candidate» et l'Australienne Shannon Murphy avec «Babyteeth».

La présidente argentine du jury, Lucrecia Martel (au centre, entre Stacy Martin et Mary Harron) a fort à faire au milieu des polémiques qui entourent la 76e Mostra de Venise Photo: AFP

Alberto Barbera a affirmé que s'il avait trouvé d'autres réalisatrices à mettre en compétition, «il les aurait acceptées», mais qu'il était «tout à fait contre les quotas de femmes quand on fait une sélection». «Ce serait à mon avis une erreur effarante». Allant à son encontre, la présidente du jury, Lucrecia Martel, s'est exprimée clairement en faveur des quotas.

Par ailleurs, dans la sélection officielle hors compétition, deux coproductions de Samsa Film seront projetées: le film documentaire «Collective» (Bernard Michaux) du germano-roumain Alexander Nanau et le long métrage «Les épouvantails» (Jani Thiltges) du Tunisien Nouri Bouzid.

«Cosmos Within Us» de Tupac Martir et Benjamin Farry, une coproduction a_BAHN avec la Grande-Bretagne sponsorisée par le Film Fund, a une chance de gagner un prix dans la section réalité virtuelle. En outre, l'installation VR «Sublimation » de Karolina Markiewicz et Pascal Piron sera présentée à la troisième «Biennale College Cinema - Virtual Reality».