Trois jours à visiter le Grand-Duché résumés dans une bande dessinée de huit pages. C'est le pari osé d'un Mexicain, venu de l'autre bout du monde pour découvrir la capitale luxembourgeoise, qui a partagé son récit original sur les réseaux sociaux.

Culture 7

Quand un cartooneur visite le Luxembourg

Sophie WIESSLER Trois jours à visiter le Grand-Duché résumés dans une bande dessinée de huit pages. C'est le pari osé d'un Mexicain, venu de l'autre bout du monde pour découvrir la capitale luxembourgeoise, qui a partagé son récit original sur les réseaux sociaux.

Certains capturent leurs souvenirs à l'aide d'appareils photo ou du dernier iPhone ; d'autres partagent une photo ou deux sur les réseaux sociaux ou préfèrent mémoriser l'instant sans artifice technologique. Alonso ne fait partie d'aucune de ces catégories.

Originaire de Mexico, le jeune papa se crée des souvenirs d'une manière plus originale: en bande dessinée. Passionné de voyages depuis qu'il est enfant, il prend très au sérieux la recherche du meilleur itinéraire et des activités à faire pour chacun d'entre eux.

Une première au Luxembourg

«J'aime chercher les joyaux cachés et les histoires curieuses de chaque nouvel endroit que je visite. Et je sais que ce n'est pas facile de les trouver. Alors, en 2016, j'ai décidé de commencer des "mytraveltoons" pour partager ces récits de voyage sur un blog et sur instagram».

En avril 2019, il a ainsi passé trois jours avec sa petite famille au Luxembourg. Une première pour lui, qu'il a immortalisée dans une bande dessinée, que nous vous proposons de découvrir ci-dessous:

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.

Paysages impressionnants gorgés de verdure, histoire passionnante de la création de la ville ou encore visite des châteaux, le cartooneur admet en avoir pris plein les yeux dans la capitale luxembourgeoise.

«C'était super», confie-t-il. «J'espère vraiment repartir et avoir davantage de temps pour explorer au-delà de la ville et voir les châteaux et les lieux proches». En attendant, sa bande dessinée permettra déjà à bon nombre de voyageurs de découvrir les faces cachées du Grand-Duché.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.