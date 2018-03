Des élèves de Merl ont découvert dans le cadre du LuxFilmFest les secrets de l'animation 3D au cours de la masterclass consacrée au film «Luis et les Aliens».

Quand les élèves s'initient au film 3D

Ce vendredi matin, les élèves de Merl de la classe de Jessica Weber découvriront en avant-première le film d'animation ««Meng Kollegen aus dem All»». Et pourront se vanter auprès de leurs petits copains de connaître les secrets de fabrication d'un film d'animation en 3D.



Mercredi matin, la quinzaine d'élèves de la classe 3.2 de Merl écoute attentivement leur maîtresse d'un jour. Aline Salvi, de la société Fabrique d'image est venue leur expliquer, exemples à l'appui, comment se prépare, se construit et se réalise un film d'animation.



«Je n'ai même pas peur», s'exclame Matys, dix ans, qui découvre lors de cette masterclass organisée par le LuxFilmFest au Cercle Cité, l'univers de ces étonnants extraterrestres, les héros de «Luis et les Aliens» («Meng Kollegen aus dem All» pour la version luxembourgeoise»), film d'animation réalisé par Christoph et Wolfgang Lauenstein et coproduit par le studio Fabrique d'Image, basé à Differdange.



«En classe nous n'avons pas spécialement préparé cet atelier. Le but est de faire découvrir aux élèves les secrets de fabrication d'un film. Vendredi, nous irons tous ensemble voir ,Luis‘. Après la théorie, place à la pratique», précise l'institutrice Jessica Weber.



Séance de découverte avec Aline Salvi au Cercle Cité. Photo: Lex Kleren

«Il faut éviter d'être ennuyeux»

Hier, la partie théorique, adaptée à des enfants de dix ans, a rapidement laissé la place à une approche pratique et surtout ludique. Même si la langue choisie pose quelques problèmes – Aline Salvi parle français – les élèves assis à même le sol écoutent avec beaucoup d'attention la nouvelle maîtresse. «Il faut éviter d'être ennuyeux», lance Aline Salvi, «il faut intéresser les enfants aux sujets, leur expliquer ce qu'est un story-board, un layout, l'animation, la construction d'un décor, d'abord en noir et blanc, ensuite en couleurs. Surtout ne pas être trop théorique! L'année passée nous avons construit des marionnettes pour expliquer l'articulation des membres des différents personnages», note l'animatrice, qui cette année en est à sa quatrième participation des masterclasses pour jeunes organisées dans le cadre du LuxFilmFest.

Manipuler des objets



Aline Salvi distribue ensuite des masques en papier représentant les différents personnages du film «Luis et les Aliens». Les jeunes élèves de Merl doivent ensuite avec des crayons de couleurs donner vie à ces extraterrestres.



«Les enfants sont souvent hyper formatés, très rigides dans leurs travaux. Ils respectent à la lettre ce qu'ils viennent de voir. D'un autre côté, c'est aussi signe qu'ils ont compris ce que je viens de leur montrer. Dans des ateliers comme celui-ci, il est important que les jeunes puissent manipuler des objets pour ensuite comprendre ce qui se passe avec les figures qui apparaissent dans le film.»



Ksenia, dix ans également, est ravie: «On apprend comment ça marche!». Pour elle, comme pour bon nombre de ses copains de classe, le monde de l'animation fait partie de leur quotidien. «On regarde souvent en famille des bandes dessinées», glisse tout sourire la jeune fille.



Aline Salvi constate qu'un film d'animation est souvent proche d'un jeu vidéo. Et que les enfants se laissent emporter dans ce monde imagé à travers tablettes, écrans et téléphones. A condition de choisir le bon film. «Luis» c'est l'histoire d'un jeune garçon qui devient ami avec trois aliens après avoir crashé sa soucoupe volante contre une maison. Une histoire bien plus captivante que «Blanche-Neige» ou d'autres contes.



Les enfants mettent en couleurs leurs masques, leur «Joffer» leur vient en aide lorsqu'une difficulté apparaît. Les enfants n'ont plus qu'une idée en tête: attendre demain pour filer à l'Utopia pour assister à la séance scolaire de «Luis et les Aliens». Quels veinards, puisque la sortie nationale du film n'est prévue qu'en septembre.



«Luis et les Aliens» sera présenté en avant-première le dimanche 4 mars à 15.30 heures au Kinepolis-Kirchberg.



