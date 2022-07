Canailles ! Tchouk-tchouk-nougat ! Les injures du capitaine Haddock sont cultes, et la BD à Contern l'est presque autant.

Festival ce week-end

Pourquoi la BD est culte à Contern

«Canailles ! Emplâtres !... Va-nu-pieds !... Troglodytes !... Tchouk-tchouk-nougat !...» Les injures du capitaine Haddock dans le Tintin d'Hergé sont devenues cultes, et la BD de Contern l'est presque autant.

Jusqu'à ce dimanche soir, le Festival international de la bande dessinée, très apprécié de tous, en est à sa 28e édition, et pour la première fois après la pause de la pandémie, retrouve son rythme de croisière.

Le neuvième art à l'honneur pendant deux jours sous un soleil magnifique : dès samedi, les vendeurs de BD franco-belges, de bandes dessinées américaines, de fantasy, de romans graphiques, de mangas et de figurines ont fait beaucoup de ventes. Le festival est aussi une fête familiale, il y a un programme d'animation continu avec de la musique, du steam punk et du cosplay.

Plus de 50 auteurs présents

Les dessinateurs, qui dédicacent leurs dernières œuvres pendant le week-end, comme d'habitude, dans le gymnase de Contern, font également beaucoup de bruit. Une palette de plus de 50 auteurs est présente et met en scène de manière festive la bande dessinée belge, française, luxembourgeoise, allemande et britannique.

Samedi, notre photographe Alain Prion a pu jeter son regard sur le monde coloré des bulles.

36 Photo: Alain Piron

Michael Borzer de Pforzheim est un collectionneur de BD en tout genre et son stand est présent à Contern depuis des années. Outre les chaussettes Superjhemp, on trouve également des montres du héros national luxembourgeois. Cette année encore, l'auteur et illustrateur Antoine Grimée est l'invité du Festival International de la BD à Contern. L'artiste manga Sabrina Kaufmann présente ses dernières créations. L'illustratrice Valérie Minelli dédicace son travail. Le LUMBA Luxembourg Marching Band et sa musique rythmée. Le joueur d'orgue de barbarie sait enthousiasmer avec son orgue. Ouverture solennelle du festival le samedi après-midi avec la ministre de la Culture Sam Tanson devant le monument Bédéric, mascotte du festival. Lucien Czuga, Andy Genen et John Rech présentent leurs derniers livres. (de gauche à droite) L'Italienne Maria Laura Sanapo. La Fanfare Itzeg, dirigée par Lynn Mohr, assure la bonne ambiance du festival. Les fans de steampunk seront à nouveau comblés cette année. L'église de Contern propose de la littérature religieuse en bande dessinée.

Toutes les infos pratiques sur le festival sont à retrouver ici.





