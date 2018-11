Le Poetry Slam est de retour pour une 9e édition à Wiltz et à Luxembourg. Le centre socioculturel Prabbeli et les Rotondes accueillent, ce vendredi et samedi, des slameurs internationaux et nationaux pour des joutes verbales créatives.

Culture 2 2 min.

Poetry Slam de Lux’: «Connecter les slameurs internationaux à la scène locale»

Le Poetry Slam est de retour pour une 9e édition à Wiltz et à Luxembourg. Le centre socioculturel Prabbeli et les Rotondes accueillent, ce vendredi et samedi, des slameurs internationaux et nationaux pour des joutes verbales créatives.

Par Noémie Koppe

Sur huit slameurs, un seul sera couronné champion. Tel est le principe du Poetry Slam créé il y a 34 ans à Chicago. Les règles de cette compétition littéraire sont simples: pas de chant, pas de rap et il faut être l’auteur du texte scandé.

Ce vendredi à Wiltz, puis samedi à Luxembourg, quatre champions internationaux et quatre jeunes slameurs de la scène locale s’affronteront dans des duels verbaux. Parmi les talents du Luxembourg, on retrouve Gina Arvai, lauréate du prix Laurence (prix littéraire pour les jeunes), que nous avons eu le plaisir de rencontrer.

Depuis maintenant 9 ans, l'Institut Pierre Werner travaille en collaboration avec les Rotondes, Coopérations Wiltz et le Géisskan Kollektiv pour cette édition luxembourgeoise du Poetry Slam.

Cet événement leur permet de faire découvrir le slam au public mais aussi de montrer les talents de la scène locale. «On a commencé avec le club de slam il y a 3 ans pour relancer une scène plus jeune. Maintenant on a une trentaine, voire une quarantaine de slameurs au Luxembourg», raconte Philippe Schockweiler, fondateur et organisateur des événements au Géisskan Kollectiv.

Chadeline, championne française du concours de slam Vive la parole libre! de France Québec (2014), puis le Grand Slam National à trois reprises. Photo: Géisskan Kollectiv

Un concours sur deux jours

Afin d’attirer le plus grand nombre, le concours se déroule sur deux jours. Ces deux soirées sont identiques: mêmes organisateurs, mêmes slameurs, seul le public change. «Il y a une petite délégation dans la sphère culturelle. À savoir que l’offre est surtout concentrée au Sud du Luxembourg, à Esch et dans la capitale, mais un peu moins au Nord. Ce qu’on fait avec cet événement, c’est soutenir la culture décentralisée (…) pour ne pas défavoriser une partie du pays», explique Philippe Schockweiler.

Pour donner envie à plus de personnes de s’initier au slam, le Géisskan Kollectiv ne s’arrête pas à ce concours. De nombreuses actions sont menées. «On va dans les lycées, notamment dans les classes qui sont spécialisées en littérature, où l’on fait des interventions, des workshops. On va alors essayer d’écrire un slam ensemble ou faire des exercices pour débloquer, démystifier la créativité».

En plus d’intervenir dans les classes, le collectif organise également des workshops professionnels, qui amèneront peut-être certains à se présenter l’année prochaine. En attendant, rendez-vous vendredi et samedi pour découvrir le grand vainqueur du Poetry Slam de Lux’ 2018.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.