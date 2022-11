«Plus que jamais» récompensé au festival québécois

A La Massenoire à Esch-Belval Une immersion sensorielle dans le quotidien des frontaliers

Mehdi Ahoudig et Samuel Bollendorff ont passé plus de deux ans aux côtés de frontaliers lorrains. Avec l'exposition "Frontaliers. Des vies en stéréo", ils proposent au public une expérience immersive et inédite à découvrir dès ce samedi et jusqu'au 5 février 2023.