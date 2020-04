Le jury rend hommage à l'œuvre complète du poète et professeur d'université basé dans l'État de New York. Celui qui n'a jamais oublié ses racines au Luxembourg succède au palmarès à Georges Hausemer.

Culture 1 2 min.

Pierre Joris lauréat du prix Batty Weber 2020

Le jury rend hommage à l'œuvre complète du poète et professeur d'université basé dans l'État de New York. Celui qui n'a jamais oublié ses racines au Luxembourg succède au palmarès à Georges Hausemer.

(JFC) - La pandémie de coronavirus n'empêche pas le remise de récompenses littéraires. Alias du prix national de littérature, le prix Batty Weber est décerné tous les trois ans. Il récompense par un prix est de 10.000 euros l'œuvre complète d'un auteur. Cette année, le jury accorde la palme à Pierre Joris (73 ans). Comme auteur, mais aussi éditeur et traducteur, le poète et expert en poésie a publié plus de 50 livres, la plupart en anglais, dont le célèbre «Routes, not roots». Crise du covid-19 oblige, la date de la cérémonie de remise des prix sera annoncée ultérieurement.

Le jury a estimé que «l'œuvre poétique et essayiste de Pierre Joris représente l'expression d'une recherche du passage des frontières et de la mondanité aussi inlassable que variée.» Pour motiver son choix, le jury avance que «sa poésie met en exergue le caractère évocateur et expérimental des mots», mais aussi qu'elle «tisse une toile (...) qui permet au lecteur de découvrir le monde à partir de ses marges, de flâner dans la diaspora et de s'y sentir chez soi.»

Les membres du jury décrivent Joris comme «un frontalier, un penseur de l'"art nomade", un artiste du langage et un utopiste optimiste qui croit en la magie du langage et la fait revivre», ajoutant qu'«en ces temps de nationalisme croissant, Joris combat l'étroitesse d'esprit en s'engageant à respecter et à dialoguer.»

Le jury du Prix Batty Weber 2020 était composé de Claude D. Conter (président, directeur du Centre national de littérature), Fabienne Gilbertz (vice-présidente, linguiste habilitée), Frank Hoffmann (directeur du Théâtre national du Luxembourg), Anne Diderich (présidente de la Fédération des libraires), Luc Marteling (directeur du Centre d'études linguistiques du Luxembourg), Sébastien Thiltges (chercheur post-doctoral à l'Institut de langue et littératures de langue luxembourgeoise de l'université du Luxembourg) et Vesna Andonovic (journaliste et responsable de la rubrique Culture du Luxemburger Wort).



Qui est Pierre Joris? Né à Strasbourg en 1946, Pierre Joris fréquente l'école primaire à Luxembourg et à Ettelbruck, puis l'école secondaire à Diekirch et les cours supérieurs à Luxembourg-ville. Il étudie ensuite la médecine à l'université de Paris pendant un an, avant de passer à la littérature anglaise au Bard College de New York jusqu'en 1969. Il décroche un diplôme de traduction à l'université d'Essex (Royaume-Uni) en 1975. De 1976 à 1979, il enseigne à l'université de Constantine en Algérie, puis dans différentes universités américaines. En 1990, il obtient un doctorat en littérature comparée à l'université de l'État de New York à Binghamton. De 1992 à 2013, Pierre Joris officie en tant que professeur de littérature anglaise à l'université de l'État de New York à Albany. Ses principaux intérêts de recherche sont la poésie anglaise contemporaine, la poésie et la traduction littéraire.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.