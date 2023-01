L'année de la capitale culturelle touche à sa fin. Mais les communes luxembourgeoises et françaises de la région s'engagent à investir durablement dans le secteur culturel dans le territoire d'Esch2022.

Culture 4 min.

Clôture au centre culturel «L'Arche»

Perpétuer l'héritage d'Esch2022 dans la région

L'année de la capitale culturelle touche à sa fin. Mais les communes luxembourgeoises et françaises de la région s'engagent à investir durablement dans le secteur culturel dans le territoire d'Esch2022.

(c/avt) Le 23 janvier 2013 a eu lieu le dernier chapitre d'Esch2022. Symboliquement, il a été officiellement clôturé en territoire français, au centre culturel «L'Arche» à Villerupt. Le projet Esch2022 sera désormais poursuivi par les communes luxembourgeoises du syndicat PRO-SUD et les communes françaises de la CCPHVA (Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette). Un mois exactement après la clôture officielle du premier chapitre de la Capitale européenne de la culture Esch2022, le 22 décembre 2022, a eu lieu la remise du flambeau aux communes qui ont porté ensemble le titre de Capitale européenne de la culture 2022.



Esch 2022 s'est clôturée sans esprit de fête L'année de la capitale culturelle à Esch touche à sa fin. L'événement de clôture à la Rockhal ce jeudi n'a toutefois donné que peu d'envie de culture.

L'événement, qui s'est déroulé à «L'Arche» à Villerupt, achevée et inaugurée à l'occasion d'Esch2022, vise à assurer la pérennité du projet Esch2022, axé sur la durabilité, qui avait notamment pour objectif de poursuivre et de renforcer à long terme la coopération intercommunale et transfrontalière dans le sud du Luxembourg et l'est de la France.

La culture comme moteur

La culture a servi et sert encore de moteur. Le matin, les responsables communaux se sont d'abord réunis en ateliers non publics afin d'élaborer des pistes communes sur les quatre thèmes clés : communication, tourisme et mobilité, culture et développement durable. Les expériences des dernières années ont été échangées et des idées ont été mises sur papier pour continuer à construire ensemble l'avenir de la région transfrontalière.

«Notre travail d'écriture du premier chapitre du projet Esch2022 est terminé. Le deuxième chapitre doit maintenant être rempli par d'autres et chacun doit prendre sa part de responsabilité, y compris les citoyens, car cela ne fonctionne qu'ensemble», a déclaré Nancy Braun.

Lors de l'acte final au centre culturel "L'arche", certains représentants des communes ont reçu symboliquement la commande, comme ici Fränz Schwachtgen, conseiller communal de Differdange. Photo: Claude Piscitelli

Depuis 2019, l'équipe d'Esch2022 a travaillé avec des partenaires au Luxembourg et à l'étranger pour organiser l'année de la capitale culturelle Esch2022 de manière coopérative et durable. Le premier jalon de la mission associée, à savoir développer la région Esch2022, est désormais atteint. Dans le cadre du transfert officiel de responsabilité aux 19 communes, une sculpture de l'artiste lorraine Marie Flambard a été symboliquement remise.

Représentant les communes, les deux présidents des associations respectives - Georges Mischo pour le syndicat PRO-SUD et Patrick Risser pour la CCPHVA - se sont engagés à poursuivre l'héritage. La région Grand Est a également participé à l'événement et a assuré la poursuite de son soutien. «La ville d'Esch-sur-Alzette et toutes les communes de la région Esch2022 ont fait de gros investissements afin de pouvoir garantir un succès durable du projet dans les années à venir, conformément aux critères fixés par la Commission européenne. L'un des plus grands objectifs était de placer notre région, ses acteurs et son offre culturelle sur la carte culturelle nationale, mais aussi internationale, et je pense que nous y sommes tous parvenus», a déclaré Georges Mischo.

Ce que Esch prévoit pour l'après-année culturelle Esch 2022 touche à sa fin. L'échevin de la culture Pim Knaff explique comment la commune du sud souhaite aborder la période qui suit l'année culturelle.

Il s'agit maintenant de conserver cet élan afin de poursuivre le projet de manière collective et de renforcer durablement la région - au niveau intercommunal et transfrontalier, selon Georges Mischo. «Il est clair qu'Esch2022 a été pour nous l'occasion de montrer qu'un petit territoire d'environ 30.000 habitants peut finalement exister dans un contexte beaucoup plus complexe. Nous avons ici des gens qui sont intéressés et engagés à la fois dans la culture et dans d'autres thèmes transfrontaliers. Actuellement, Esch2022 est pour moi le projet le plus important qui soit vraiment transfrontalier. Si nous y sommes parvenus dans le domaine de la culture, nous y parviendrons aussi dans d'autres domaines, j'en suis convaincu», a déclaré le Français Patrick Risser, qui a ajouté que l'argent ne suffisait toutefois pas à acheter la culture.

Il s'agit maintenant de conserver cet élan pour poursuivre le projet en commun et renforcer durablement la région - au niveau intercommunal et transfrontalier. Georges Mischo

Dans le cadre des nouveaux lieux culturels créés par Esch2022 et situés dans des bâtiments restaurés ou restructurés, un programme culturel doit être proposé à l'avenir dans de nombreux endroits. Les «Tiers lieux culturels» sont des lieux qui complètent l'offre d'institutions classiques telles que les musées et les théâtres et qui rapprochent la culture des gens - un objectif qu'Esch2022 a atteint en créant de nouveaux lieux de ce type ou en réutilisant des lieux existants dans de nombreuses communes des deux pays.

Le centre culturel "L'arche" à Villerupt a été construit dans le cadre d'Esch2022. Photo: Claude Piscitelli

Une œuvre d'art symbolique composée de plusieurs parties

L'année dernière, plusieurs communes de la région transfrontalière ont été mises à l'honneur chaque mois. Dans le cadre des «passages de flambeau» symboliques, les «communes du mois» en titre ont transmis leur titre aux suivantes. La remise officielle à Villerupt clôt cette série.

Symboliquement, chaque commune a reçu une partie de l'œuvre d'art créée lors de la cérémonie de clôture d'Esch2022 le 22 décembre 2022. Tout comme chacune de ces parties est unique, chaque commune l'est également. Et dans leur ensemble, elles forment un nouveau «tout».

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.



(Traduction: Thomas Berthol)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.