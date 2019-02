Le célèbre chanteur français sera de passage sur le sol luxembourgeois pour un concert le 12 décembre 2019 dans la salle d'Esch/Alzette.

Patrick Bruel à la Rockhal en fin d'année

A 59 ans, Patrick Bruel a vendu plus de 15 millions d'albums et se produit à guichets fermés au Galaxie d'Amnéville ce vendredi 1er mars. Mais pas de panique si les fans luxembourgeois ont manqué le coche, il est possible de découvrir son dernier album «Ce soir on sort...», en live à la Rockhal le 12 décembre prochain.

Ce neuvième album studio, mis en vente depuis le 2 novembre dernier, se veut être l'album du "renouveau" pour le chanteur français.

La billetterie pour l'événement ouvre le lundi 4 mars à 10 heures sur le site de la Rockhal.

