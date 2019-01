Après cinq années de succès, les organisateurs annoncent une pause en 2019 pour ce festival de musique qui a réuni en tout près de 6.000 personnes à Clervaux en cinq éditions.

Pas de Funky Donkey Festival en 2019

(ChB) - Les organisateurs du Funky Donkey Festival ont annoncé ce samedi qu'après cinq éditions réussies, de 2013 à 2018, le festival de musique des scouts de Clervaux, dans le nord du pays, est désormais suspendu.

D'année en année, devenant plus grand et plus international, le Funky Donkey comptait à chaque édition entre 1.000 et 1.300 entrées. 77 artistes nationaux et internationaux se sont produits devant 6.000 personnes en tout.

Les cinq éditions du festival ont permis de récolter 23.300 euros reversés aux Guiden a Scouten fir ENG Welt.