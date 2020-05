Malgré la possibilité offerte par le gouvernement de reprendre les projections dès ce vendredi 29 mai, les exploitants luxembourgeois ont choisi de patienter. Le temps de bien organiser la réception des spectateurs.

Pas de cinéma avant le 17 juin

Le scénario semblait écrit d'avance. Le Premier ministre et la ministre de la Santé avaient autorisé, lundi, les cinémas à accueillir du public à compter du 29 mai. Au même titre que la plupart des bars et restaurants. Les premières séances auraient donc lieu vendredi. Sauf que, compte tenu des nouvelles mesures sanitaires à appliquer, les exploitants de la quinzaine de cinémas du pays ont décidé de modifier le script. Pas de film projeté avant le mercredi 17 juin.

Et c'est bien ensemble que toutes les salles obscures ont pris cette décision. Du grand complexe au plus petit cinéma du pays. La date a ainsi été retenue en accord avec les représentants de la CDAC (qui assure la programmation des structures les plus confidentielles) en passant par le groupe Kinepolis, d'Images Animées (qui exploite les cinémas de Rumelange et Mondorf-les-Bains).

Le cinéma drive-in tient le haut de l'affiche Pas question de vivre sans culture et loisirs. Aussi la commune de Mamer vient-elle de décider d'installer un cinéma en plein air. Première séance jeudi avec des spectateurs confinés mais dans leur automobile.

Il est vrai que pour tous, deux semaines ne seront pas de trop pour tout organiser selon les obligations gouvernementales imposées. De l'arrivée du spectateur (masqué comme Zorro), à son installation (à deux mètres de son voisin, et à un siège indiqué) en passant par la désinfection obligatoire des lieux ou de nouveaux modes de réservation conseillés (pour éviter les files d'attente où le virus pourrait se transmettre), il y a fort à faire.

Juillet pour les Français Le ministre de la Culture, en France, a annoncé ce mardi que les cinémas du pays ne rouvriraient pas avant juillet. Les salles de spectacle pourraient, elles, «rouvrir progressivement» dès juin, selon Franck Riester.

Même la sortie devra se faire en bon ordre, sans que les publics ne se croisent, et toujours en respectant la juste distanciation. Et puis il faut assurer la santé des personnels qui officieront à l'accueil ou dans la cabine de projection. Plus complexe à imaginer que la saga Star Wars, promis! Mais que les cinéphiles en manque de projections se rassurent : il leur reste en attendant les séances de drive-in. Mamer, Echternach ou Pétange notamment ont choisi cette formule pour faire vivre le 7e Art et offrir des loisirs en toute sécurité. Alors, partant pour un dessin animé ou une comédie sentimentale?

