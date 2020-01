Imaginez 3.000 m2 uniquement dédiés à la chanteuse américaine. C'est désormais chose faite à Las Vegas où une exposition interactive géante attend les fans de celle dont le tube "Baby one more time" a lancé la carrière en 1990.

Culture 4

Ooops, Britney Spears devient sujet d'expo

Imaginez 3.000 m2 uniquement dédiés à la chanteuse américaine. C'est désormais chose faite à Las Vegas où une exposition interactive géante attend les fans de celle dont le tube "Baby one more time" a lancé la carrière en 1990.

(pj) Britney Spears a 38 ans, et son dernier opus remonte à 2016 maintenant. Mais pas question pour la popstar de rester discrète et de ne pas relancer sa carrière. Ainsi, demain ouvrira «The Zone», un vaste hangar entièrement axé sur la chanteuse. A travers une dizaine de salles, les fans pourront circuler dans l'univers de celle qui a bercé les ondes de ses tubes (I'm not a girl, Toxic, Womanizer, etc)

La visite sera interactive, et chacun pourra se prendre pour Britney Spears en se prenant en photo, par exemple, dans les décors de la miss. Mais attention, pas une minute à perdre en effet l'exposition sera éphémère. Si les lieux ouvrent vendredi 31 janvier, les organisateurs ont d'ores et déjà prévu de fermer les portes le 26 avril.

4 Photo : AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo : AFP Photo : AFP Photo : AFP Photo : AFP