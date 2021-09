Moins d'un an après avoir initié la coordination de la reprise de l'activité des grandes salles de concerts en Europe, le directeur de la Rockhal a été élu à la tête de l'European arenas association, organisation qui regroupe une trentaine de sites répartis dans 20 pays.

Olivier Toth prend du poids sur la scène européenne

Moins d'un an après avoir initié la coordination de la reprise de l'activité des grandes salles de concerts en Europe, le directeur de la Rockhal a été élu à la tête de l'European arenas association, organisation qui regroupe une trentaine de sites répartis dans 20 pays.

(Jmh) - Les efforts consentis au plus fort de la crise covid-19 aboutissent pour Olivier Toth. Moins d'un an après avoir été à l'initiative d'une opération européenne vouée à relancer le monde du spectacle, le directeur de la Rockhal se trouve désormais à la tête de l'European arenas association (EAA), principale organisation du secteur qui regroupe 34 salles de concert à travers 20 pays du Vieux continent. Une association dont les membres gèrent quelque 2.900 événements chaque année, vus par plus de 19 millions de personnes.

Dans un communiqué publié lundi, les membres de l'association saluent le «rôle déterminant» joué par Olivier Toth «dans le remaniement de la vision d'avenir de l'EAA, qui vise à créer une structure d'adhésion plus inclusive et à relever les défis et les possibilités de reprise et de croissance à long terme». Pour concrétiser cette ambition, le Luxembourgeois annonce que son mandat sera orienté vers «l'échange de connaissances, l'éducation et la formation», «la défense des intérêts» du secteur, «la mise en réseau» et «le développement du contenu».

En clair, la volonté affichée de faire prendre conscience aux différents décideurs européens du poids et de l'importance de ce secteur auprès d'une partie de la population. Notamment les plus jeunes, particulièrement touchés par les conséquences psychiques de la pandémie via notamment l'arrêt brutal des concerts. Et donc de la vie sociale associée.

