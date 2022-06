Qu'est-ce qui attend les fans de musique luxembourgeois cet été à la Rockhal et quelle est la valeur ajoutée de la musique live pour le public ? Le CEO de la Rockhal fait le point.

Olivier Toth évoque la programmation estivale de la Rockhal

Des spectacles en plein air avec les hauts-fourneaux de Belval en toile de fond, une foule d'artistes dans le Main Hall et au Club - l'été de la Rockhal approche à grands pas. Le Luxemburger Wort s'est entretenu avec le directeur de la Rockhal, Olivier Toth, au sujet des concerts à venir.

Olivier Toth, avez-vous fixé une priorité particulière pour le programme d'été de la Rockhal ?

«D'une manière générale, il faut dire que le programme de l'été - et de toute l'année en général - est une compilation ou un best-of de ce qui n'a pas pu être organisé pendant deux ans à cause de la pandémie. Cela signifie que le programme est composé de concerts qui étaient prévus pour 2020 et 2021. Il y a néanmoins toute une série d'événements qui ont été spécialement programmés pour l'année et l'été 2022. Les spectacles à venir constituent donc un mélange passionnant de genres et de capacités.

Olivier Toth souhaite s'adresser à un public aussi large que possible avec ce programme. Photo: Claude Piscitelli

De plus, comme nous servons un éventail énorme et varié de spectateurs, il est bien sûr aussi de notre devoir de veiller à ce que notre public soit contenté. C'est pourquoi notre programmation estivale va du mainstream - c'est-à-dire des concerts qui exploitent souvent toute la capacité de la Rockhal - aux sous-genres et aux nouvelles tendances. En outre, nous voulons également offrir aux jeunes artistes une plateforme pour leur musique.

Le programme d'été semble un peu axé sur le rock, comment cela se fait-il ?

«Les fans de rock constituent un public que nous accueillons toujours avec plaisir dans nos salles. Ce sont tous des concerts qui fonctionnent généralement très bien. Néanmoins, il y a toujours quelque chose pour tout le monde dans notre programme d'été, car, comme je l'ai dit, nous voulons nous adresser à un public très large. Cette année, des concerts en plein air auront à nouveau lieu sur le site de Belval, notamment dans le cadre d'Esch 2022.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette série de concerts ?

«L'expérience de l'Open Air Belval 2018 nous a permis de conclure que nous voulions absolument remettre quelque chose comme ça sur pied. Mais avec Shaggy et Sting, la barre est placée très haut... C'est pourquoi nous avions décidé que si nous organisions un nouvel Open Air Belval, il faudrait que ce soit un événement énorme, à la hauteur du spectacle de l'époque. Et cette année, c'est chose faite : en juin et juillet, nous aurons donc quatre spectacles en plein air qui se dérouleront sur le site de Belval, qui est une coulisse gigantesque.

L'Open Air Belval Les concerts en plein air sont définitivement l'un des points forts de la programmation de la Rockhal cet été. Le 15 juin, les Black Eyed Peas se produiront. Le 16 juin, Imagine Dragons jouera à l'Open Air Belval tandis que le 19 juin aura lieu l'Open Air Belval meets OPL - un festival qui accueillera toute une série d'artistes. Parmi eux, Tuys, Francis of Delirium et Maz. Et le 10 juillet, The Killers se produira sur la scène de l'Open Air. Les billets et plus d'informations sur l'Open Air Belval et tous les autres spectacles sont disponibles sur le site de la Rockhal.

Avez-vous rencontré des complications lors de la mise en place du programme d'été de cette année ? Après tout, pendant très longtemps, on ne savait pas du tout si et dans quelles conditions il serait à nouveau possible d'accueillir de si grands artistes ?

«Il y a bien sûr eu des artistes dont on n'a pas su pendant longtemps s'ils allaient se produire. Il y a aussi eu des groupes qui ont tout de suite dit qu'ils planifieraient de préférence leurs spectacles et leurs tournées en 2023, car la crainte était grande qu'en 2022, il y aurait tout simplement trop d'activité sur la scène culturelle et musicale en général. Et même si la planification ne s'est pas toujours déroulée sans accroc, car on ne pouvait pas être sûr de la situation pandémique en été, nous sommes toujours restés optimistes et avons espéré le meilleur.

3 Alicia Keys, Judas Priest et The Killers sont tous déjà passés par la Rockhal et se produiront à nouveau cet été au Luxembourg. The Killers sera l'un des spectacles en plein air au Belval. Photos: Serge Waldbillig/den Atelier

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Alicia Keys, Judas Priest et The Killers sont tous déjà passés par la Rockhal et se produiront à nouveau cet été au Luxembourg. The Killers sera l'un des spectacles en plein air au Belval. Photos: Serge Waldbillig/den Atelier Alicia Keys, Judas Priest et The Killers sont tous déjà passés par la Rockhal et se produiront à nouveau cet été au Luxembourg. The Killers sera l'un des spectacles en plein air au Belval. Photos: Serge Waldbillig/den Atelier Alicia Keys, Judas Priest et The Killers sont tous déjà passés par la Rockhal et se produiront à nouveau cet été au Luxembourg. The Killers sera l'un des spectacles en plein air au Belval. Photos: Serge Waldbillig/den Atelier

Il est vrai qu'il y a toujours un certain risque dans l'organisation de spectacles, mais non seulement on en est conscient, mais notre secteur le gère très bien. Et maintenant que des concerts de cette ampleur sont à nouveau possibles, on voit aussi l'envie improbable des artistes de remonter sur scène.

Vous attendez-vous à ce que les salles soient pleines à craquer et les concerts à guichets fermés dans les semaines à venir, ou pensez-vous que la pandémie aura encore des répercussions à cet égard ?

«Disons que les gens qui assistent à nos concerts ont définitivement faim de musique live ! Et cela se reflète aussi dans l'ambiance des spectacles. Malgré tout, il y a actuellement plus de no shows qu'auparavant. Ce sont des gens qui ont acheté des billets mais qui ne viennent pas au concert. Soit parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour des événements aussi importants, soit parce que le spectacle a été si souvent reporté que les billets sont tombés dans l'oubli. Je tiens toutefois à préciser ici que tous les billets déjà achetés pour des concerts reportés restent valables !

Une autre difficulté consiste à faire découvrir la musique live aux jeunes qui n'ont encore jamais assisté à un concert live et qui n'ont pas pu le faire pendant ces deux dernières années. Notamment parce que les concerts aident les gens à oublier pour un court instant les périodes d'incertitude et de crise. Car les artistes sur scène parviennent à emmener le public dans leur univers. Et c'est aussi cela la magie de la musique live.

Quels sont les moments forts de l'été de la Rockhal ou, en d'autres termes, quels sont les spectacles qu'il ne faut absolument pas manquer ?

«(rires) En fait, si je le pouvais, j'irais voir chacun des spectacles. Mais si je devais choisir, j'irais absolument voir l'un des concerts en plein air. Le projet avec l'OPL (Open Air Belval meets OPL le 19 juin) est définitivement un point fort à cet égard.»

