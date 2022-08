L'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John, star du film «Grease», est morte à 73 ans, a annoncé lundi son mari dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Culture 1 3 min.

Carnet noir

Olivia Newton-John, star de «Grease», s'éteint à 73 ans

L'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John, star du film «Grease», est morte à 73 ans, a annoncé lundi son mari dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

(AFP) - Olivia Newton-John, qui avait aussi la nationalité britannique, est «décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis», précise John Easterling dans le communiqué. Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein.

Cheveux laqués et blousons de cuir, Olivia Newton-John s'était rendue mondialement célèbre en incarnant Sandy dans la comédie musicale culte «Grease», aux côtés de John Travolta. «Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies meilleures. Ton influence a été incroyable. Je t'aime tant», a réagi l'acteur de «Pulp Fiction».

Depuis que le cancer s'était abattu sur elle à la quarantaine - cancer du sein et mastectomie en 1992 puis deux récidives en 2013 et 2017, avec métastases - la star mettait toute son énergie et sa notoriété au service de la lutte contre la maladie.

«You're the one that I want»

«Olivia a été un symbole de triomphe et d'espoir depuis 30 ans en partageant son expérience sur le cancer du sein», a écrit son mari, précisant qu'un fonds à son nom avait été créé afin de financer la recherche sur les plantes médicinales et le cancer, le «Olivia Newton-John Foundation Fund».

«Elle était et restera toujours une inspiration pour moi de tant de façons différentes», a écrit lundi la chanteuse australienne Kylie Minogue.

Née le 26 septembre 1948 à Cambridge au Royaume-Uni, celle que la reine Elizabeth II a titrée «Dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique» est la petite-fille du physicien allemand Max Born, dont les travaux sur la théorie des quanta sont couronnés du prix Nobel.

Son père a lui combattu dans les forces britanniques durant la Seconde guerre mondiale, participant à l'arrestation de Rudolf Hess.

«Livvy», comme on la surnomme, a tout juste cinq ans quand sa famille déménage aux antipodes. Destination Melbourne, Australie.

Passionnée de musique, elle remporte à 16 ans un concours local de chant. Sa mère la pousse à exploiter son talent et les voilà toutes deux reparties pour l'Angleterre.

Premiers singles, premiers succès. En 1974, «I honestly love you» est son premier titre à se classer numéro un aux Etats-Unis. La même année, elle représente la Grande-Bretagne à l'Eurovision et termine 4e, s'inclinant derrière... Abba.

Cap alors sur la Californie, où elle se fait un nom sur la scène country et western. L'Anglo-australienne est même consacrée à deux reprises «chanteuse la plus populaire des Etats-Unis» et remporte un Grammy award face à la reine Dolly Parton.

John Travolta, auréolé de son succès dans «La Fièvre du samedi soir», souffle son nom pour «Grease».

Sorti en 1978, le film est immédiatement un énorme succès mondial. En France, il fait 6 millions d'entrées... Plus que «Les Demoiselles de Rochefort» ou «West Side Story»! Tout le monde fredonne «Summer nights» et «You're the one that I want».

«Physical»

Et son final devient un mythe, avec la métamorphose de Sandy, la blonde et sage lycéenne, en femme fatale qui surgit au milieu de la fête foraine, cigarette au bec, perfecto noir, top aux épaules dénudées, pantalon lamé moulant et talons vertigineux... Sur un rythme endiablé, elle se déhanche et électrise Danny (John Travolta), le rebelle à la banane gominée. La tenue originale a été adjugée en 2019 aux enchères pour... 405.700 dollars.

Malgré ce succès planétaire, Olivia Newton-John n'a pas poursuivi longtemps sur sa lancée au cinéma. Elle tourne avec Gene Kelly une autre romance musicale, «Xanadu», et un nouveau film avec John Travolta, «Two of a kind», mais la magie opère moins.

Hormis quelques rôles au cinéma et à la télévision, elle s'est consacrée surtout à la chanson et à son ranch californien où elle vivait entourée d'animaux.

Elle sort une quarantaine d'albums country et pop rock - dont «Physical», énorme succès en 1981 - et donne des centaines de concerts à travers la planète.

Dans son combat contre le cancer, elle avait créé la Fondation Olivia Newton-John, suivi de près les progrès de la recherche, multiplié les levées de fonds et s'intéressait aux traitements alternatifs.

«J'ai la chance d'être mariée à un homme merveilleux qui connaît très bien les plantes médicinales. Il fait pousser du cannabis à usage thérapeutique pour moi», déclarait-elle en février 2021 dans le magazine People.