(AFP) - Les rappeurs JoeyStarr et Kool Shen vont reformer NTM l'an prochain lors de deux concerts à Paris-Bercy, les 9 et 10 mars 2018, pour marquer les 30 ans de cette formation mythique du hip hop français, ont annoncé lundi leurs promoteurs.



«Pour nous, il ne s'agit pas d'une reformation, car il n'y avait pas eu de réelle séparation», affirme Kool Shen dans un entretien au Parisien.

«On ne s'est pas posés pour discuter d'une nouvelle tournée. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de s'amuser», ajoute JoeyStarr.

La billetterie pour les deux dates à Paris-Bercy (AccorHotels Arena) ouvrira vendredi à 10H00, les tarifs des places allant de 55 à 75 euros. D'autres concerts pourraient suivre, à Bercy et dans des festivals, si les deux premières dates sont un succès.

Séparé depuis 2001, le duo de Seine-Saint-Denis n'a plus fait d'album studio en commun depuis 1998. L'année prochaine marquera donc également les 20 ans de ce quatrième opus intitulé «Suprême NTM», plus gros succès du groupe (plus de 800.000 exemplaires vendus) qui contient les tubes «Ma Benz» et «Laisse pas traîner ton fils».

Âgé de 49 ans, JoeyStarr (Didier Morville) a sorti cinq albums solo depuis le début des années 2000. Il s'est également essayé avec succès au métier de comédien, avec une vingtaine de films à son actif, dont «Polisse» de Maïwenn. Tout récemment, il a joué au théâtre, dans la pièce «Éloquence à l'Assemblée», où il lisait des discours marquants de l'histoire de France.

À 51 ans, Kool Shen (Bruno Lopes) a lui aussi sorti cinq albums solo depuis 2004. Et s'est pris au jeu du 7e art, avec une prestation remarquée dans le film «Abus de faiblesse» de Catherine Breillat. Il apparaissait aussi dans le récent «Réparer les vivants», de Katell Quillévéré, adapté d'un roman de Maylis de Kerangal.