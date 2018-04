Lorsque la metteure en scène du TNL, Marion Poppenborg, lui a proposé la pièce «End of the Rainbow» de Peter Quilter, Sascha Ley n'a pas hésité longtemps. «Je lui fais entièrement confiance, j'aime travailler avec des amis.» Sans parler du personnage à interpréter.

Nouvelle pièce de théâtre: «Une femme blessée»

Lorsque la metteure en scène du TNL, Marion Poppenborg, lui a proposé la pièce «End of the Rainbow» de Peter Quilter, Sascha Ley n'a pas hésité longtemps. «Je lui fais entièrement confiance, j'aime travailler avec des amis.» Sans parler du personnage à interpréter.

La pièce «End of the Rainbow» se penche sur les derniers mois de la vie de Judy Garland. L'artiste tente un ultime come-back sur scène en 1968 à Londres. Son manager et désormais cinquième fiancé Mickey (Tim Olrik Stöneberg) et son pianiste de confiance Anthony (Daniel Große Boymann) veillent sur elle. La pièce met en scène «une femme en totale décrépitude à la fin de sa vie», note Sascha Ley. Abus de médicaments et d'alcool ont fait de la chanteuse et actrice «une femme blessée et traquée par le doute et l'incertitude. Marion s'est intéressée tout particulièrement à l'opposition entre la fragilité et la force qui caractérisent l'artiste et son auto-destruction».

Photo: Bohumil Kostorhyz

Ne pas imiter le personnage, mais l'interpréter

Pour Sascha Ley il n'est pourtant pas question de se glisser dans la peau du personnage. «Physiquement on ne se ressemble même pas, sa voix est complètement différente de la mienne. Elle est extravertie, dynamique lorsqu'elle chante, moi je suis tout le contraire. Nos caractères aussi sont différents.» Et pourtant, Sascha Ley devient Judy Garland, le temps d'une soirée. «Mon travail ne consiste pas à l'imiter, mais bien davantage de l'interpréter. C'était aussi pour moi une condition importante pour pouvoir accepter le rôle.»

Connaissant «comme tout le monde» certains titres de Judy Garland – «je suis trop jeune pour avoir connu sa période de gloire» – Sascha Ley s'est largement informée et documentée sur cette artiste à la vie mouvementée.



Sascha Ley: La voix de Judy Garland est différente de la mienne. Elle est extravertie, dynamique lorsqu'elle chante, moi je suis tout le contraire. Nos caractères aussi sont différents.

La pièce originale de Peter Quilter a reçu trois nominations aux Tony Awards – les plus importantes distinctions de théâtre au Broadway – là où l'auteur est un habitué. Pour la production au Théâtre national du Luxembourg, l'original a été traduit en allemand – hormis la douzaine de songs, quelque peu réarrangées pour l'occasion – et ramené à une durée d'une heure et demie. Sascha Ley a donc dû travailler certains titres de Judy Garland tout en essayant de se rapprocher un tant soit peu de la technique de chant de l'interprète de «Over the Rainbow».

Actrice-chanteuse ou actrice-chanteuse?

«Mon interprétation devait organiquement correspondre au personnage, être crédible, transparente et naturelle.» Pour finalement raconter une histoire, un destin, précise Sascha Ley, qui comme à son habitude, aime mélanger les genres. Actrice-chanteuse ou actrice-chanteuse? «Les deux, dans ce cas présent, sont intimement liés, même si la musique ne peut se suffire à elle-même. Ce qui m'intéresse avant tout c'est le jeu entre différents niveaux de perception que je peux proposer aux spectateurs. Une première idée ou certitude peut ensuite être transformée par d'autres éléments. Cela permet de lutter contre les préjugés ou idées reçues et de ne pas se figer dans une seule et unique direction», fait valoir l'artiste.

Avec Judy Garland, Sascha Ley retrouve une nouvelle «dame forte de caractère» après Frida Kahlo. «C'est vrai, c'est un pur hasard, les deux projets sont complètement différents. Seule similitude: Garland et Kahlo sont toutes les deux mortes à 47 ans seulement.»

«End of the Rainbow», de Peter Quilter, avec Sascha Ley, Tim Olrik Stöneberg, Daniel Große Boymann, les 18, 19 et 21 avril, à 20 heures, au Théâtre national du Luxembourg, 194, route de Longwy, L-1940 Luxembourg. Tarifs: 30 et 20 euros (réduit: 8 euros), billets au 47 08 95 1, www.luxembourgticket.lu et caisse du soir une heure avant le spectacle.

www.tnl.lu

