Une jeune femme mal dans sa peau rencontre deux frères jumeaux, une quinquagénaire doit retourner vivre chez ses parents, une jeune fille vit peut-être ses derneirs jours: la vie n'est pas toujours simple.

Before I Fall



Drame (USA 2017). Réalisation: Ry Russo-Young. Avec Zoey Deutch, Halston Sage, Elena Kampouris, Jennifer Beals. Scénario: Maria Maggenti, Gina Prince-Bythewood. Caméra: Michael Filmognari. 98 minutes. (A partir de 12 ans)



Samantha, une élève de Terminale, se rend compte qu'elle est peut-être en train de revivre sans cesse le dernier jour de sa vie...

Bob le bricoleur: Les Megamachines



Animation (GB 2017). Réalisateurs: Colleen Morton, Stuart Evans. 60 minutes. (Enfants admis)



Bob doit construire un barrage pour amener de l’eau à Springville. Les ennuis commencent quand son nouvel associé se révèle être, peut-être bien, un nouvel ennemi...!



L’amant double

Thriller érotique (F 2017). Réalisateur: François Ozon. Avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Dominique Reymond. 107 minutes. (A partir de 16 ans)

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

C'est l'un des cinéastes français les plus singuliers et les plus réputés à l'étranger: François Ozon. Pourtant il n'a pas encore reçu les honneurs et les récompenses qu'il mérite, souvent nommé aux César mais jamais gagnant. «L'Amant double» est son troisième film sélectionné en compétition à Cannes après «Swimming Pool» et «Jeune & Jolie». On remarquera la présence derrière la caméra de l'excellent chef opérateur Manu Decosse.

Free Speech Fear Free



Documentaire (GB 2017). Réalisation: Tarquin Ramsay, Jörg Altekruse. Avec Jude Law, Julian Assange. 80 minutes. (A partir de 6 ans)



Tarquin Ramsay n'a que 15 ans losrqu'il débute son travail consacré à la liberté d'expression. L'adolescent veut savoir s'il peut y avoir une société qui fonctionne sans la liberté d'expression.

Marie-Francine



Comédie (F 2017). Réalisatrice: Valérie Lemercier. Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent, Philippe Laudenbach. 95 minutes. (A partir de 6 ans)



Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel, qui sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison? Monsieur Bout-de-bois. Animation (GB 2017). Réalisateurs: Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert. Avec les voix de Martin Freeman, Sally Hawkins, Jennifer Saunders. 27 minutes. (Enfants admis) Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…



Unlocked

Film d'espionnage, thriller (USA 2017). Réalisation: Michael Apted. Avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich. 98 minutes. (A partir de 16 ans)

Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch et d’un membre des forces spéciales, Jack Alcott. Mais elle réalise rapidement que l’agence a été infiltrée.