La guerre enflamme le monde de la culture

Nous avons besoin des artistes russes, et ils ont besoin de nous!

Même l'art critique est pris en otage contre Poutine. C'est inadmissible.

(MKa avec Marc THILL) - La guerre en Ukraine a provoqué une réflexion presque choquante sur les scènes et les temples culturels du monde entier. Là où l'art et le savoir-faire russes étaient encore demandés, ils sont désormais mis à l'épreuve. Que ce soit dans les salles de concert, les théâtres, les musées, les galeries, sur le marché de l'art, dans la littérature et au cinéma ... la question de Gretchen plane au-dessus de tout comme une épée de Damoclès: «Quelle est votre position par rapport à Poutine?»

Trois cinéastes russes ont ressenti cette onde de choc au Luxembourg lorsqu'il y a deux semaines, leurs œuvres ont été retirées de la programmation du festival du film. La direction du festival avait cédé à la pression du ministère de la Culture et de la ville de Luxembourg, les deux principaux bailleurs de fonds du festival. Un faux pas! Qu'y aurait-il eu de mal à ce qu'une étude de milieu critique sur la Russie actuelle soit projetée? Ou même si ce film avait remporté le «Grand Prix»? La réalisatrice avait déjà condamné publiquement la guerre en Ukraine une semaine avant le début du festival: «L'horreur me martèle la tête. J'essaie de dormir... NO WAR», écrivait-elle le 25 février sur son compte Instagram.

L'art russe critique est lui aussi pris en otage contre Poutine.

Cette semaine, deux artistes russes de renom étaient invités au Luxembourg, tous deux à la Philharmonie: lundi, le pianiste virtuose Igor Levit, que l'on a parfois qualifié de «pianiste politique» pour son engagement, puis hier Vladimir Jurowski, le chef d'orchestre principal de l'Orchestre national de Bavière. Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, Jurowski avait fait précéder son programme de concert de l'hymne national ukrainien, donnant ainsi un signal. Aurait-on dû désinviter Levit et Jurowski et annuler leurs concerts, comme on a retiré les films russes du grand écran, simplement parce que les deux sont russes ?

Aussi grave et injuste que soit une guerre, l'art est trop précieux pour qu'on le prenne en otage. Que veut-on faire avec ce sabre culturel? Une rupture de toute relation culturelle entre l'Est et l'Ouest, comme ce fut déjà le cas pendant la guerre froide? Ce serait un cauchemar pour de nombreux artistes qui sont convaincus de la force pacificatrice de leurs activités et qui croient en la capacité de construire des ponts par la culture.

