Une société va proposer une visite en réalité virtuelle de la cathédrale toujours en reconstruction après l'incendie qui l'a ravagée en 2019.

Culture 1

Patrimoine

Notre-Dame de Paris s'offre une renaissance 2.0

Une société va proposer une visite en réalité virtuelle de la cathédrale toujours en reconstruction après l'incendie qui l'a ravagée en 2019.

(AFP) - Pour parcourir le chœur et les allées de Notre-Dame de Paris en tant que visiteur, il faudra encore attendre. Deux ans de patience au minimum même. Mais, le conseil de Paris vient d'autoriser Amaclio Productions à concevoir un programme de visites virtuelles depuis le parking situé juste sous le parvis de l'édifice. Spécialisée dans la création de spectacles multimédia valorisant le patrimoine, la société entend proposer une expérience immersive d'une quarantaine de minutes.

Notre-Dame de Paris rouvrira en 2024 Deux ans après l'incendie qui avait ravagé l'édifice, la ministre de la Culture française affirme que le colossal chantier de restauration pourra être achevé d'ici trois ans

Cette visite «sous casque de réalité virtuelle» coûtera 30 euros tarif plein, a indiqué Amaclio précisant que 30% du chiffre d'affaires serait reversé à la reconstruction de la cathédrale. Il a été convenu que serait également débitée une redevance annuelle fixe de 50.000 euros pour la Ville de Paris. Somme à laquelle pourrait s'ajouter une part variable annuelle de 6% de la billetterie.

Amaclio, qui table sur environ 150.000 visiteurs par an par groupes de 50, espère ouvrir le parking à la visite «le plus vite possible». La convention de trois ans pourra être renouvelée jusqu'à fin 2025. Ce projet a été préféré à celui de Kléber-Rossillon, un gestionnaire de lieux culturels qui proposait une «reconstruction souterraine du parvis et du quartier de la cathédrale d'avant les démolitions des XVIIIe et XIXe siècles» avec «un spectacle son et lumière».

Victime d'un incendie en avril 2019, la cathédrale a entamé sa résurrection il y a peu, après une longue phase de déblaiement et de sécurisation de la bâtisse dont l'origine remonte au XIIe siècle. Pour l'heure, les menuiseries de la France entière sont mobilisées à tailler les premières poutres (d'un mètre de circonférence) qui serviront à rebâtir la flèche.