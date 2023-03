Samedi soir, la 12e cérémonie du cinéma belge a vu Bouli Lanners être sacré meilleur acteur, Virginie Efira meilleure actrice et le film des réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah décrocher le prix de la meilleure musique originale.

Nom d'une pipe, le film luxembourgeois « Rebel » repart avec un Magritte!

Samedi soir, la 12e cérémonie du cinéma belge a vu Bouli Lanners être sacré meilleur acteur, Virginie Efira meilleure actrice et le film des réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah décrocher le prix de la meilleure musique originale.

(Ch.M avec AFP) - A une semaine des Oscars, où il concourt dans la catégorie du meilleur film étranger, «Close» du prodige belge Lukas Dhont a été samedi soir un des grands vainqueurs de l'édition 2023 des Magritte du cinéma, avec l'acteur et réalisateur Bouli Lanners.

Le LuxFilmFest 2023 présente une programmation variée et prestigieuse Des thèmes d'actualité brûlants, une multitude de productions luxembourgeoises et des intrigues passionnantes : Le Luxembourg City Filmfestival revient pour une nouvelle édition.

En l'absence de Lukas Dhont, «déjà en campagne» à Los Angeles selon l'équipe du film, «Close» a remporté sept prix, sur dix possibles, dont ceux du meilleur scénario, «meilleur film flamand», et du meilleur espoir masculin pour Eden Dambrine, qui incarne Léo. Jeune garçon qui vit avec Rémi une amitié fusionnelle qui va être bouleversée par l'entrée au collège et les regards portés par leurs congénères.

«Close» a récolté deux récompenses «techniques» (meilleurs image et décors), et celles des meilleurs acteur et actrice dans un second rôle, respectivement pour Igor Van Dessel et Emilie Dequenne, la «Rosetta» révélée il y a 25 ans par les frères Dardenne. A noter que le dernier film de ces derniers «Tori et Lokita» est reparti sans aucun prix malgré neuf nominations.

Lanners, «Nobody has to know» et Virginie Efira

Une semaine après sa prestation remarquée aux César (meilleur acteur dans un second rôle) Bouli Lanners a été l'autre vedette de la soirée. Mais à Bruxelles son rôle dans «La nuit du 12» de Dominik Moll lui a valu le Magritte du meilleur acteur. Ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation sont allés à son long métrage «Nobody has to know», tourné en anglais sur une île écossaise, et qui raconte le retour progressif à la vie et à l'amour d'un homme victime d'une perte de mémoire après un AVC.

Le Liégeois de 57 ans, barbe blanche, look de trappeur, est une figure familière des Magritte. Comme réalisateur, il avait déjà reçu le prix du meilleur film pour «Les Géants» (2011). Et sa prestation de papa poule élevant seul deux adolescentes («C'est ça l'amour») lui a déjà fait décrocher le Magritte du meilleur acteur il y a trois ans. Un Magritte d'honneur a été décerné à la comédienne et réalisatrice française Agnès Jaoui, très émue par une longue standing ovation. Comme aux César la semaine dernière, la franco-belge Virginie Efira a été sacrée meilleure actrice pour son rôle dans «Revoir Paris».

« Rebel », la belle note luxembourgeoise

Lors de cette 12e cérémonie des Magritte du cinéma belge, le Luxembourg n'a pas été en reste. Coproduit au Grand-Duché par la société Calach Film (Jésus Gonzalez), le long-métrage « Rebel » des réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah a reçu le Magritte de la meilleure musique originale.

Coproduit entre la Belgique, la France et le Luxembourg, on retrouve dans ce film deux comédiens luxembourgeois: Tommy Schlesser et Nassim Rachi. L'équipe technique est représentée par Uli Simon (cheffe costumes), Véronique Dubray (cheffe maquilleuse), Lucia Valverde (scripte), Jean-François Roqueplo et Pascal Charlier (chefs machinistes), Theo Theodorides (1er assistant caméra B), Nicolas Leroy et Angelo Dos Santos (monteurs son), Loïc Collignon (mixeur).

Le film, qui a fait un beau parcours à l’international, a notamment été présenté en avant-première au Festival de Cannes en 2022. La sortie du film au Luxembourg s’est tenue à l’automne 2022.

Au total, lors de cette édition 2023, le Luxembourg a reçu six nominations: quatre pour « Rebel » (Calach Films),une pour « Where is Anne Frank » (Samsa Film), et une autre pour « L'Ennemi » (BAC Cinéma).

