Neuvième édition du Luxembourg City Film Festival

Le cinéma sera une nouvelle fois à l'honneur du 7 au 17 mars, pour la 9e édition du Luxembourg City Film Festival.

Camille KAUFFMANN

Le Luxembourg City Film Festival célébrera le 7 mars ses neuf ans. Le Festival est encore jeune mais il est indéniable qu'il constitue aujourd'hui un événement incontournable au Luxembourg, et surtout un temps fort du cinéma. Cette neuvième édition sera en effet marquée par des avant-premières et des rencontres avec des personnalités telles que le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako et Darius Khondji: les invités d'honneur. Autre fait marquant: les productions luxembourgeoises sont de plus en plus nombreuses. Le visuel du festival sera bientôt affiché dans toute la ville, il vous fera sûrement sourire. Il est à l'image du LuxFilmFest: multiculturel et décalé, car l'humour sera également à l'honneur de cette édition.



Les films présentés pour l'ouverture, la remise de prix, et la clôture seront des moments phares du festival.



Sebastián Lelio inaugure cette neuvième édition avec son film "Gloria Bell" qui met en scène une quinquagénaire divorcée (Julianne Moore). A la recherche de l'amour dans les clubs de Los Angeles, Gloria rencontre Arnold (John Turturro), qui va la plonger dans une intense romance.



"Tel Aviv On Fire" de Sameh Zoabi, suit les tribulations d’un scénariste d'un feuilleton. Fine, drôle et en partie luxembourgeoise (Samsa Films), cette comédie sera présentée en avant-première à l’occasion la cérémonie de remise de prix le 16 mars à Kinepolis.



Le dimanche 17 mars, le festival se clôturera sur une pointe de folie avec The Beach Bum - le dernier film déjanté d'Harmony Korine (Springbreakers). Véritable « stoner », maître de l'oisiveté, Matthew McConaughey s’est glissé dans la peau d’un écrivain fantasque et joyeux, dont la passion pour la drogue, l’alcool et les filles n’a d’égale que la faculté de s’entourer de personnages surprenants (Snoop Dogg, Isla Fisher, Zac Efron…).

La nouveauté cette année est la projection de films en cours de journée. Cette nouvelle plage horaire permettra de voir des films hors compétition, mais non moins de qualité.



Une déesse sans voix La coproduction luxembourgeoise «Sibel» est en avant-première mercredi 13 février. Rencontre avec les deux réalisateurs Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti.

Les films "made in/with Luxembourg", toujours plus nombreux, sont très attendus. Le film de Markus Schleinzer, "Angelo" qui narre l'éducation d'un esclave africain à la cour autrichienne au 18ème siècle sera projeté en avant-première et en présence des réalisateurs. Dix films, dont la parité parmi les réalisateurs est à noter, seront en compétition officielle.

Cette année, 97 films seront visibles au public. Un pass de 30 euros est disponible.



Ce festival sera également rythmé par des masterclass et des rencontres autour du cinéma.



Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel: Luxfilmfest.lu