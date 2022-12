Si vous en avez assez des films de Noël kitsch, on vous conseille d'aller au cinéma dans les jours à venir pour faire votre choix parmi les dernières sorties de la semaine.

La semaine au cinéma

Neuf films à aller voir pendant les fêtes

Nora SCHLOESSER Si vous en avez assez des films de Noël kitsch, on vous conseille d'aller au cinéma dans les jours à venir pour faire votre choix parmi les dernières sorties de la semaine.

Les nouveaux films de la semaine oscillent entre drame, biographie et comédie. Et outre une grande production musicale américaine, un documentaire luxembourgeois sera également projeté sur grand écran dans les jours à venir.

«I Wanna Dance with Somebody» (Je veux danser avec quelqu'un)

Whitney Houston compte à ce jour parmi les artistes les plus vendus de tous les temps. On ne s'étonne donc guère qu'après la biographie cinématographique de Freddy Mercury («Bohemian Rhapsody»), Anthony McCarten nous propose un biopic musical sur la chanteuse américaine. «I Wanna Dance With Somebody» n'est pas seulement le titre d'un des morceaux les plus connus de Whitney Houston, mais aussi celui du film qui retrace la vie mouvementée de l'icône du R&B. Elle est interprétée par Naomi Ackie.

«Devotion»

Une autre biographie, qui est en outre mêlée à des éléments de film de guerre, sort cette semaine dans nos salles avec la production américaine «Devotion». Le film, basé sur le livre du même nom, raconte l'histoire de Tom Hudner et Jesse L. Brown pendant la guerre de Corée.

«Godland»

Lucas, un prêtre danois, doit construire une nouvelle église dans un village islandais. Malheureusement, il ne parvient pas à s'adapter à son nouvel environnement, si bien qu'il s'éloigne de plus en plus du monde. Le film a déjà été présenté au Festival de Cannes cette année.

«Um Ball»

Le documentaire luxembourgeois "Um Ball" raconte en six chapitres de 20 minutes chacun l'histoire du football féminin local et de la ligue de football féminin. Une production réalisée par Tessy Troes et Rick Schmitz.

«Le Petit Piaf»

Si vous avez envie de quelque chose de plus léger et de plus gai, la comédie musicale française «Le Petit Piaf» est faite pour vous. Le jeune Nelson rêve de devenir un grand chanteur et se prépare à un concours de chansons. C'est pourquoi il est à la recherche d'un coach.

«Luxembourg, Luxembourg»

Déjà présenté au CinEast, le film «Luxembourg, Luxembourg» du réalisateur ukrainien Antonio Lukich arrive enfin cette semaine dans les salles de cinéma locales. Il s'agit d'une comédie dans laquelle deux enfants se rendent au Luxembourg pour rendre visite à leur père mourant.

«La robe d'Oscar»

Un mélange de drame familial et de tragicomédie : «La robe d'Oscar» raconte l'histoire d'un policier et de son jeune fils, qui se sent en fait comme une fille et veut être traité comme telle.

«Rimini»

Un chanteur de variétés autrichien est confronté au fait que sa fille lui réclame une pension alimentaire non versée. Un drame d'Ulrich Seidl qui a été présenté en avant-première à la 72e Berlinale.

«Oups ! J'ai encore raté l'arche ...»

Et pour les petits cinéphiles, plusieurs séances spéciales sont prévues cette semaine pour le film d'animation sorti en 2020 «Oups ! J'ai encore raté l'arche...».

