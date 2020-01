Avec 34 nominations au total entre cinéma et télévision, le service de vidéo en ligne figure en pole position pour rafler la mise à la cérémonie qui ouvrira, dimanche, la saison des prix cinématographiques à Hollywood.

Netflix fait de l'œil aux Golden Globes

(AFP) - Le géant du streaming Netflix, qui a commencé à produire des contenus originaux voici seulement six ans, veut saisir la prochaine cérémonie des Golden Globes pour asseoir définitivement sa réputation aux côtés des grands studios. Son film Marriage Story, qui suit le divorce tumultueux entre une comédienne interprétée par Scarlett Johansson et son metteur en scène de mari, joué par Adam Driver, est arrivé en tête des nominations. Il devance de peu un autre long-métrage estampillé Netflix, The Irishman thriller politico-mafieux du légendaire Martin Scorsese, avec cinq nominations.

Netflix est toujours aux commandes avec Les Deux Papes, rencontre imaginaire entre Benoît XVI (Anthony Hopkins) et son successeur François (Jonathan Pryce), en lice dans quatre catégories. «Netflix a vraiment connu une très bonne année. Je pense qu'ils vont bien s'en tirer», pronostique Tim Gray, qui suit la saison des prix pour le magazine Variety. Selon lui, le géant du streaming pourrait non seulement décrocher un Golden Globe mais a aussi «cinq ou six films susceptibles d'être nominés pour l'Oscar du meilleur film».

Le dernier Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood, avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, obtient lui aussi cinq nominations, notamment dans la catégorie de la meilleure comédie. Il y retrouvera Rocketman, biopic consacré au chanteur Elton John, Jojo Rabbit, encore avec Scarlett Johansson, et Dolemite Is My Name qui marque le grand retour d'Eddie Murphy, là encore produit par Netflix. Autre candidat sérieux pour cette 77e édition des Golden Globes, le Joker (quatre nominations) incarné par Joaquin Phoenix.



Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain: ils sont un indicateur majeur des films et acteurs ayant de bonnes chances d'obtenir la célèbre statuette dorée des Oscars et seront décernés dimanche à Beverly Hills, au cours d'une soirée remplie de paillettes et de champagne.

Au total, Netflix a arraché 17 nominations pour le cinéma et occupe à lui seul trois des cinq places dans la catégorie des films dramatiques. L'an dernier, la plateforme de streaming avait remporté le Golden Globe du meilleur film étranger avec Roma, du Mexicain Alfonso Cuaron. Netflix a également dominé les nominations pour la télévision avec 17 sélections, contre 15 à son rival historique HBO.

The Crown, série sur la famille royale britannique, défendra ainsi les couleurs de Netflix dans quatre catégories. The Morning Show, produit par Apple pour le lancement de son nouveau service de streaming, obtient lui trois nominations.