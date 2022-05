Entre moments apaisés et colères soudaines, le groupe britannique a répandu son déluge de gros sons.

En concert à l'Atelier

Mogwai, la touche écossaise

Christophe NADIN Entre moments apaisés et colères soudaines, le groupe britannique a répandu son déluge de gros sons.

C’est un train lancé à vitesse constante depuis 27 ans. Jamais il ne déraille. Peut-être parce qu’il ne brûle aucun arrêt. Sans doute parce qu’il respecte les pauses consacrées à une revue complète de la mécanique. Et quand il ressort de l’entrepôt, il crache la vapeur comme à ses plus beaux jours. Ses arrêts à Luxembourg ne sont pas si fréquents, mais réguliers tout de même. Le dernier en date a rassemblé quelques centaines de personnes à la rue d’Hollerich ce jeudi. Dans une salle qui sied particulièrement bien aux sons délivrés sans concession par la locomotive Mogwai.



Quelques wagons plus loin, le groupe au nom imprononçable bdrmm a ouvert la route dans son costume de caméléon. Tantôt rebelles, tantôt rêveuses, les guitares ont conduit les gars de Hull dans des contrées parfois proches du groupe qui les emmène en tournée. Parfois dans la galaxie shoegaze aussi. De belles promesses.

Mogwai, c’est davantage une confirmation. Voire une valeur sûre que rien n’ébranle. Pas même l’absence du bassiste attitré Dominic Aitchison qui avait déjà fait l’impasse sur le concert de la veille. Adam, dont on ne sait pas grand-chose, a pris le relais tout en sobriété.

Braithwaite, génial architecte

Peut-être que ce changement de line-up a apaisé le combo écossais sur certains morceaux. A moins que ce soit le nouveau ton voulu par Stuart Braithwaite. On a cru le déceler à travers le dernier opus «As the Love Continues» dont le succès outre-Manche est considérable.

Casquette vissée sur la tête, tee-shirt «My Bloody Valentine», ce petit bonhomme de 46 ans est fascinant. Pas un mot plus haut que l’autre, des remerciements systématiques après chaque morceau et une voix rare qui vient tout de même se poser sur deux morceaux: l’indémodable «Cody» et le flambant neuf «Ritchie Sacramento».

Un train lancé à toute vapeur. Photo: Gilles Kayser

Ce n’est clairement pas l’exercice de prédilection du divin chauve mais on saluera l’audace. C’est quand on croit le volcan éteint qu’il rentre en éruption. Le colosse Barry Burns délaisse ses claviers et empoigne une guitare. Les premières notes de «Rano Pano» rugissent. Les têtes dodelinent. La seconde partie du concert s’amorce. L’architecte Braithwaite est imbattable à ce petit jeu. Il dessine un concert à l’image de ses morceaux. Le déluge de sons ravage l’Atelier et l’impressionnante discographie de ce groupe culte permet un piochage intemporel. Le dernier né n’est pas oublié.

«Drive The Nail» et «Ceiling Granny» bouclent le concert avant qu’un rappel ne mette l’Atelier sens dessus dessous. «New Paths to Helicon, Pt.1» sert de détonateur à «We’re No Here», tiré de l’imparable album «Mr. Beast», sorte de clin d’œil au Celtic Glasgow que le groupe chérit tant. C’est peut-être pour ça que le train entré en gare à 21 heures s’est arrêté à 22.20 heures. 90 minutes plus tard.



