Près de deux ans après la mort de Chester Bennington, leader charismatique de Linkin Park, le rappeur du groupe qui partageait le micro avec lui, Mike Shinoda, a déroulé un show parfait devant des milliers de fans à Luxexpo samedi soir.

Mike Shinoda a fait frissonner ses fans

Par Jacques Feis



Les premières parties de groupes de rock sont rarement des affaires mémorables. Le plus souvent, il s’agit d’artistes mineurs, affublés d’un son qui ne les met guère en valeur, jetés en pâture à la vindicte des fans impatients.

Le concert de Mike Shinoda, samedi à LuxExpo, nous a offert une jolie exception à la règle. Edsun, auréolé d’un récent titre d’«artiste luxembourgeois de l’année» aux Music.LX awards, avait décidé de profiter de l’occasion de se produire devant deux mille personnes pour sortir le grand jeu. Flanqué de deux danseurs, soutenu par un batteur à la frappe lourde et d’un soundtrack aux accents électroniques délicieusement lugubres, il se démène comme un beau diable tout en gardant la voix claire et judicieusement posée.

Le show, chorégraphié avec une volonté arty plutôt rare dans un tel contexte, rappelle aussi l’atmosphère volontairement malsaine d’une certaine frange de la vague «electropop» du début des années 80 (Fad Gadget, Soft Cell, Cabaret Voltaire, The Normal).

Le résultat est plutôt intéressant, même s’il faudra réentendre le «new stuff» présenté samedi dans d’autres conditions pour savoir si l’artiste luxembourgeois est à même de franchir les caps et les frontières.

Avant de quitter la scène, Edsun livre un sujet de méditation au public : «Never feel sorry for what you are!» On ne sait si son «message» s’applique également aux tueurs en série, aux pédophiles, aux néo-nazis, ou s’il ne concerne que la question très personnelle de «l’identité de genre». La foule, que l’on imagine plus à l’aise au Rock am Ring qu’à la Love Parade, n’en applaudit pas moins poliment.

Mike Shinoda déroule son propre show pendant un petit quart d’heure avant de livrer son message le plus intime. Il est question de ses origines familiales et d’une communauté dont on ne parle pas souvent: les Américains d’origine japonaise. Dans les années 40, ces natifs du Pays du Soleil Levant installés aux Etats-Unis ont eu la vie dure dans leur nouvelle patrie. Soupçonnés de sympathies pour l’ennemi, voire d’espionnage et de sabotage, ils ont été concentrés dans des camps et placés sous haute surveillance.

A l’époque, le terme «Jap» était aussi injurieux que celui de «Nigger» qui, ironie de l’histoire, a été transformé en symbole de fierté dans les milieux du gangster rap. Shinoda vient-il de donner le coup d’envoi à l’émergence d’un nouveau style, le Yakusa Rap?

Pour le reste, le show du fondateur de Linkin Park est tout simplement parfait. Shinoda, un batteur à sa droite et un guitariste/bassiste à sa gauche, déploie une heure et demie durant le large éventail de ses talents.

Quand il rappe, il démontre qu’il maîtrise désormais toutes les ficelles du hip hop. Quand il se replie sur ses claviers, il est capable de faire chavirer les cœurs. Et les fans de Linkin Park en ont aussi pour leur argent.

L’hommage à Chester Bennington, le chanteur du groupe, qui s’est suicidé il y a deux ans et qui aurait eu 43 ans la semaine dernière, a fait passer un frisson collectif sur la salle. Il y a quelques semaines, Mike Shinoda n’excluait pas de relancer le groupe… à condition de trouver un nouveau lead singer adéquat. Mais en fait, il peut aussi continuer en solo: après ce qu’on a vu l’autre soir, on imagine que ce diplômé d’école d’art en a encore sous la semelle!

