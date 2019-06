Le directeur et ancien employé de RTL est mort dimanche à l'âge de 75 ans.

Culture 1

Menn Bodson est décédé

Le directeur et ancien employé de RTL est mort dimanche à l'âge de 75 ans.

(TJ/sop trad. sw) - Il a façonné le monde télévisuel luxembourgeois en tant que réalisateur et cinéaste, tout en restant toujours discret en arrière-plan: Menn Bodson est décédé dimanche dernier à l'âge de 75 ans. Il laisse derrière lui sa femme et ses trois enfants.

Il a commencé sa carrière chez RTL en 1977 et a été l'un des pères de «Hei Elei» jusqu'en 1996, aux côtés de personnalités telles que Jean Octave et Pilo Fonck. Il a ensuite rejoint l'Unité de production audiovisuelle du Centre culturel de l'Abbaye de Neumünster jusqu'à sa retraite.

«Il s'est intéressé jusqu'au bout aux sciences»

Avec Romain Goerend, avec qui il entretient une profonde amitié, il y réalise des documentaires de qualité. Menn Bodson s'est assis dans la chaise du réalisateur pour des films comme «De falschen Hond», «E Liewe lang» et «E Fall fir sëch». «Di zwee vum Bierg» porte également sa signature, aux côtés de Marc Olinger et Gast Rollinger.

«C'était un réalisateur de télévision extrêmement ambitieux et un très bon collègue et ami», se souvient Pilo Fonck, qui ajoute, «il a toujours été très ouvert d'esprit sur de nouveaux sujets et s'est intéressé jusqu'au bout aux sciences, à l'informatique et à la religion. Avec Jean Octave, Bodson a été le moteur du programme "Hei elei, kuck elei», explique Fonck, qui raconte aussi comment ses anciens collègues ont gardé contact, en se voyant régulièrement au cours des vingt dernières années.

En plus de ses nombreux engagements professionnels, Menn Bodson avait aussi à cœur les personnes dans le besoin. Vice-président de la Fondation Follereau Luxembourg, il s'est investi corps et âme dans la lutte contre la lèpre et ses affections: pour «Chrëschte mam Sahel» notamment, il s'est rendu au Burkina Faso où il a réalisé avec Christophe Olinger un documentaire de 40 minutes sur les conditions de vie difficiles des personnes qui y vivent; à découvrir ci-dessous.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.