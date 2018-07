C'est une bien triste nouvelle pour la scène artistique luxembourgeoise: la populaire actrice Marie-Christine Faber-Scheid est décédée jeudi à l'âge de 71 ans.

Marie-Christine Faber est décédée

(TJ trad. SW) - Elle est considérée comme co-fondatrice du film luxembourgeois et à partir de 1985, joue dans "Di zwéi vum Bierg", "Troublemaker" et "De falschen Hond".

Andy Bausch a également apprécié Marie-Christine Faber et l'a engagée pour "A Wopbopaloobop a Lopbambom" et "Three Shake-a-leg Steps to heaven".

Ci-dessous, revoyez Marie-Christine Faber et l'Allemand Jochen Senf dans une scène inoubliable de "Troublemaker" :

Marie-Christine Scheid est née à Niederkorn en 1946 et a épousé l'ambassadeur Paul Faber, décédé en 2004. Le Luxemburger Wort présente ses sincères condoléances aux personnes endeuillées.



