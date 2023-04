Le château de Malbrouck accueille, depuis le 7 avril, une exposition consacrée aux femmes résistantes avec, comme fil conducteur, la BD racontant et illustrant la vie de Madeleine Riffaud. Une visite captivante et enrichissante.

Nouvelle exposition

Madeleine, résistante fascinante au château de Malbrouck

Pascal MITTELBERGER Le château de Malbrouck accueille, depuis le 7 avril, une exposition consacrée aux femmes résistantes avec, comme fil conducteur, la BD racontant et illustrant la vie de Madeleine Riffaud. Une visite captivante et enrichissante.

Au fil des années et des expositions, le château de Malbrouck, à Manderen, au Pays des Trois Frontières, a noué une histoire particulière avec la bande dessinée, soutenue par un partenariat avec le Festival de la BD d'Angoulême. Cela a commencé en 2017 avec les superhéros. Il y a aussi eu la vie et l'œuvre de Hergé en 2019 ou encore Astérix l'Européen en 2021.

Cette année, c'est la BD Madeleine résistante : la rose dégoupillée qui prend la lumière et sert de fil conducteur à l'exposition intitulée Elle résiste, elles résistent. Présentée en début d'année à Angoulême, elle est visible dans une version «augmentée» depuis le 7 avril et jusqu'au 20 août au château de Malbrouck. Captivante, la visite est sublimée par la beauté du lieu.

Madeleine Riffaud, fascinante et combattante

La BD Madeleine résistante : la rose dégoupillée raconte la vie de Madeleine Riffaud, 98 ans aujourd'hui. Ou plutôt une des vies. Née en 1924 dans la Somme, Madeleine vient de fêter ses 15 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Adolescente au caractère déjà bien trempé, elle vit l'exode du printemps 1940 puis, à son retour à Amiens, subit une humiliation: alors que des soldats allemands tentent de l'embrasser de force et ont les mains plus que baladeuses, elle se débat. Un officier intervient, mais lui assène un coup de pied aux fesses. Cet acte sonne comme un élément déclencheur. Elle s'engage alors dans la résistance.



Le premier espace de l'exposition présente Madeleine Riffaud en quelques mots. Elle a 98 ans aujourd'hui. Photo: Chris Karaba

Soignée pour une tuberculose dans un sanatorium dans les Alpes, elle y rencontre d'autres résistants puis intègre un premier réseau, le Front national des étudiants, à Paris. Le 23 juillet 1944, elle abat, de deux balles à bout portant, un officier allemand sur le pont de Solférino. Mais elle est rattrapée et arrêtée par le chef de la milice de Versailles. Internée, torturée, elle s'attend à mourir mais bénéficie, miraculeusement, d'un échange de prisonniers sur intervention du consul de Suède à Paris. Libérée, elle reprend la lutte et participe à la libération de Paris fin août 1944. Voilà pour le résumé, forcément incomplet.

Une rencontre salvatrice avec Paul Eluard

La BD raconte ces années de guerre et de résistance. Mais l'exposition ne s'arrête pas là. Dessins, planches de la BD, photos et documents d'archives, extraits sonores, récits... L'exposition Elle résiste, elles résistent est riche et didactique. A travers les différentes salles du château de Malbrouck, d'une tour à l'autre.

19 L'exposition "Elle résiste, elles résistent" a comme fil conducteur la BD "Madeleine, résistante" consacrée à la vie de Madeleine Riffaud. Photo: Chris Karaba

On fait d'abord connaissance avec Madeleine Riffaud, mais aussi le scénariste de bande dessinée Jean-David Morvan et le dessinateur Dominique Bertail. Le trio est indissociable. Ensemble, ils ont reçu le prestigieux prix Goscinny des meilleurs scénaristes en 2022, pour cette BD.

Infos pratiques • Exposition Elle résiste, elles résistent jusqu'au 20 août au château de Malbrouck, à Manderen-Ritzing.

• Ouverture de 10h à 17h du mardi au vendredi, et de 10h à 18h les week-ends et jours fériés.

• Tarifs d'entrée: 7 euros, 5 euros en tarif réduit et gratuit pour les moins de 16 ans.

• Contact: www.chateau-malbrouck.com ou +33 (0)3 87 35 03 87.

Puis on découvre donc le parcours de résistante de Madeleine durant la Seconde Guerre mondiale, et un court extrait d'une émission de télévision en noir et blanc, dans laquelle elle aborde l'après-guerre et une rencontre déterminante, avec le poète Paul Eluard, le 11 novembre 1945. «Il était d'une bonté indomptable. Il m'a parlé comme à quelqu'un qui était en danger de mort, et je l'étais en effet. A ce moment-là, j'étais perdue...», dit-elle.



Résistante, militante, journaliste

Paul Eluard la met en contact avec un autre grand nom et grand homme de la littérature française, Louis Aragon, qui dirige alors le journal communiste Ce soir. Madeleine Riffaud commence ici sa nouvelle vie et une riche carrière de journaliste. Ainsi se poursuit l'exposition au château de Malbrouck, où l'on voyage en Indochine, en Algérie, au Vietnam, théâtre (de guerre) des reportages de Madeleine. Elle n'a de cesse de mettre en lumière le sort des opprimés, de défendre leur cause.

Les carnets de notes de la journaliste Madeleine Riffaud, grand reporter. Photo: Chris Karaba

La suite de la visite nous ramène en 1974. Madeleine est rentrée en France et exerce le métier... d'aide-soignante. De ses longs mois passés dans un hôpital public, elle tire un livre, «Les Linges de la nuit», où elle décrit et dénonce les conditions de travail compliquées du personnel hospitalier. Près d'un demi-siècle plus tard, l'ouvrage reste terriblement d'actualité. D'ailleurs, il a été réédité en 2021.

La vie de Madeleine, c'est une vie de combat permanent. Jean-David Morvan, coscénariste de la BD

Viennent ensuite des espaces consacrés au scénariste, Jean-David Morvan, et au dessinateur, Dominique Bertail. On y apprend notamment pourquoi cette couleur bleue, si captivante tout au long des différentes salles de l'exposition, a été choisie par le second pour illustrer la BD.

Jean-David Morvan, quant à lui, explique avoir découvert la vie de Madeleine Riffaud il y a moins de dix ans. La fascination et l'envie de travailler avec elle ont été immédiates. «En fait, je l'ai vue dans un documentaire, «Résistantes», le 8 mai 2017. J'ai attendu quinze jours pour avoir son numéro de téléphone, je l'ai appelée. Elle m'a dit de venir la voir, après m'avoir envoyé ch... une première fois, évidemment. Elle est comme ça, Madeleine ! Et donc je travaille avec elle depuis juin 2017», explique l'auteur, contacté par Virgule.

Jean-David reste profondément marqué par les heures de discussions qu'il a passées - et passe encore - avec la vaillante nonagénaire. «Elle est vraiment la personnification de la résistance et je pense qu'elle était résistante avant même de l'être durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qualificatif, qui est le titre de l'album, ne correspond pas qu'à la guerre. C'est son caractère. (...) La vie de Madeleine, c'est une vie de combat permanent.»

De la résistante aux résistantes

Pourtant, son histoire personnelle, Madeleine Riffaud n'a commencé à la raconter qu'au début des années 90, sur l'insistance de Raymond Aubrac. «Elle ne voulait pas parler d'elle. Aubrac l'a convaincue d'aller dans les écoles pour témoigner», résume Jean-David Morvan. Aujourd'hui, la santé de Madeleine ne lui permet plus ces déplacements. D'où l'idée, qu'elle a fini par accepter, de cette série BD Madeleine résistante. L'exposition au château de Malbrouck fait la part belle au premier tome, le seul publié pour l'instant. Il devrait y en avoir sept au final.

Le château de Malbrouck, lieu de l'exposition "Elle résiste, elles résistent". Photo: Chris Karaba

L'exposition, quant à elle, se termine sur une dernière salle qui présente des portraits de résistantes, anciennes ou contemporaines, du Maroc, d'Ukraine ou de Moselle. Pour boucler, sur une touche locale, un parcours de visite enrichissant et passionnant du début à la fin.

D'autres événements de la saison 2023 à Malbrouck • Pendant ces vacances scolaires en France: chasses au trésor pour les enfants de 7 à 12 ans, mercredis 19 et 26 et vendredis 21 et 28 avril.

• 10 et 11 juin: 6e festival de la BD.

• 30 juin et 1er juillet: 3e festival des Nuits celtiques de Malbrouck.

• Du 14 septembre au 3 décembre: exposition Les Jeux olympiques et la bande dessinée.

• 27, 28 et 29 octobre: festival Bêtes et sorcières.

