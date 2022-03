L'exclusion de la Russie a également des répercussions sur le programme du LuxFilmFest. Les films russes y sont retirés sans autre forme de procès.

En réaction à la guerre en Ukraine

LuxFilmFest supprime les films russes de sa programmation

L'exclusion de la Russie a également des répercussions sur le programme du LuxFilmFest. Les films russes y sont retirés sans autre forme de procès.

(MKa avec Marc THILL) - Le Luxembourg City Film Festival, qui débutera officiellement le jeudi 3 mars, a retiré les films russes de son programme. Le festival indique sur son site web qu’après avoir consulté le gouvernement et compte tenu des événements actuels en Ukraine, la direction a décidé de retirer de la compétition officielle le film russe «Gerda» de Natalya Kudryashova.

Comment apporter de l'aide aux civils ukrainiens? Associations, municipalités, ONG... Les appels aux dons se multiplient dans la Grande Région, permettant à chaque habitant qui le souhaite d'apporter de l'aide aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre.

Ce drame social raconte le destin de Lera, une étudiante en sociologie qui danse la nuit comme strip-teaseuse. Sa mère est une somnambule qui croit aux miracles, et son père violent vient de quitter la famille pour une autre femme. De plus, elle reçoit régulièrement la visite d'un fantôme dans ses rêves.

Le film aurait déjà dû être présenté une première fois le vendredi 4 mars dans la compétition principale du festival. L’œuvre était également en lice lors du dernier festival du film de Locarno. L'actrice principale Anastasiya Krasovskaya avait alors été élue meilleure actrice.

Les films russes suivants du programme pour enfants et jeunes seront également annulés: «Blanket» de Marina Moshkova, «Le roi et la poire» de Nastia Voronina, et «La princesse aux grandes jambes» d'Anastasia Zhakulina.

Les billets de cinéma pour le film «Gerda» seront remboursés et les programmes pour le jeune public contenant ces œuvres seront adaptés, selon la direction du festival.

Le LuxFilmFest débutera ce jeudi soir et durera dix jours. Après une édition hybride en 2021 - en ligne et en présentiel - il se déroulera cette fois-ci à nouveau exclusivement dans les salles de cinéma.





