Premier week-end pour le Luxembourg City Film Festival, qui a débuté ce jeudi 7 mars. La neuvième édition du festival présente 97 films et de nombreux événements... Voici la sélection de la rédaction pour ce samedi et dimanche.

Culture 5 2 min.

LuxFilmFest: le menu du week-end

Camille KAUFFMANN Premier week-end pour le Luxembourg City Film Festival, qui a débuté ce jeudi 7 mars. La neuvième édition du festival présente 97 films et de nombreux événements... Voici la sélection de la rédaction pour ce samedi et dimanche.

Samedi 9 mars

Les jeunes vidéastes à l'honneur

«Crème Fraîche», c’est le concours de vidéos pour les jeunes du Luxembourg. Une soirée a lieu samedi et dévoilera pour la première fois le court-métrage «Lux Vanity» du gagnant Gabriel O. Maurice du concours Crème Fraîche 2018 (à 16.30 heures au Kinepolis Kirchberg).

Rencontrez une légende du cinéma

«Conversation avec Darius Khondji» fait partie des temps forts du festival. Chef opérateur incontournable du cinéma contemporain, l’homme indispensable à «Seven» de David Fincher, «Amour» de Michael Haneke, ou encore «Minuit à Paris» de Woody Allen reviendra sur son parcours et son métier (samedi à 18.30 heures à la Cinémathèque).

Vie quotidienne en Syrie

“Still Recording”, de Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub est l'autoportrait d'une génération marquée par la guerre civile syrienne. Pendant plus de quatre ans, deux amis ont documenté la vie quotidienne à Douma avec leurs caméras, de l'euphorie des premiers jours du printemps arabe à la désillusion pendant les années de guerre. (samedi à 21h et dimanche à 19h30 à l'Utopia)

Des apparences trompeuses...

“Greta”, de Neil Jordan est un thriller psychotique avec Isabelle Huppert en rôle principal. Une jeune femme se sent persécutée par une veuve mystérieuse. Une nouvelle version macabre du conte de fées "Hansel und Gretel" en somme. (Avant-première samedi à Kinepolis, à 21 heures)



Célébrons le cinéma!

Headquarters Party – Le Casino Luxembourg accueille le quartier général du festival en ses murs. A l’occasion de l’ouverture du LuxFilmFest, DJ Blue Print et le collectif l’Orangeade se produiront sur des DJ sets funkys, afro et disco (de 21.30 heures à 2 heures du matin, au Casino).



Dimanche 10 mars

Musique et films d'animation pour tous

Ciné-concert “Pat et Mat déménagent” Le pianiste, Cyrille Aufaure, accompagne les prestations sur son piano. Merveilleusement naïf et toujours étonnamment innovant. En cinq nouveaux épisodes, les deux amis vivent des aventures inattendues.... encore mieux avec de la musique live! (Dimanche à 10h au CNA Dudelange et à 15h30 à la Cinémathèque)

Art et technologies

“Virtually Art”, ou quand la réalité virtuelle devient de l’art... et vous, un artiste. Prenez les manettes et initiez-vous à la peinture et à la sculpture avec le logiciel Tilt Brush. (de 11.30 à 18.30 heures au Casino)



Chanter pour renaître et se libérer

«Vox Lux», de Brady Corbet sera en avant-première dimanche soir. De l’enfance à la trentaine, on suit le parcours de Celeste (interprétée par Natalie Portman), une star de la pop américaine traumatisée par une fusillade. Le film est rythmé, en chansons, par les plus grandes révolutions culturelles de notre siècle. “Vox Lux” a déjà reçu deux nominations à la Mostra de Venise 2018 (à 19 heures, Kinepolis-Kirchberg)



N'hésitez pas à retrouver la programmation détaillée de ce weekend des 9 et 10 mars sur le site du LuxFilmFest, qui se déroule jusqu'au 17 mars prochain.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.