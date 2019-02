Après un premier concert complet en 2018, le rappeur français sera de retour au Main Hall de la Rockhal le 9 novembre prochain.

Lomepal en concert à la Rockhal

(SW) - Il a remporté un double disque de platine en 2017 avec son premier album solo FLIP: Antoine Valentinelli, dit Lomepal, est de retour sur la scène luxembourgeoise pour promouvoir son deuxième album Jeannine, sorti en décembre 2018, déjà certifié disque de platine en à peine trois mois.

On retrouve dans ce second opus des duos avec Romeo Elvis, JeanJass, Orelsan ou encore Philippe Katerine. Le jeune homme enchaîne les concerts sold out et se produira notamment à guichets fermés au Zénith de Paris mercredi 20 février au soir.

Les places pour son show à la Rockhal, qui aura lieu le 9 novembre prochain, sont mises en vente mercredi 20 février à 10 heures sur le site de la salle. Il vous faudra débourser 36 euros pour assister à l'événement.

