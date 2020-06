Lisez Francis Kirps, le dernier prix littéraire

Ce n'est pas parce que le confinement touche à sa fin qu'il faut se priver de lecture. La Fondation Servais guide le choix vers le recueil de nouvelles "The Mutations" à qui elle vient de décerner son prix.

Sur les réseaux sociaux, Francis Kirps a sobrement commenté d'un «Yeah🥳🥳🥳🥳» sa nomination comme Prix Servais 2020 et Prix de littérature du Luxembourg. Mais au-delà du mot et des émoticônes, certainement que l'écrivain a adoré le moment où son ouvrage The Mutations (Hydre Éditions) a été primé. Sept nouvelles et un poème qui ont fait battre le cœur des lecteurs de la Fondation Servais.

Dans sa déclaration, le jury écrit que Francis Kirps prend comme point de départ des modèles littéraires connus et les remodèle. «Ses mutations deviennent donc un concept créatif sous forme de réflexions, d'enchevêtrements, de préhistoire, de réécriture et de réécriture. De cette manière, des histoires complexes d'une grande originalité sont créées, qui sont en même temps une interprétation intelligente et humoristique des textes originaux», celles et ceux qui viennent de lui accorder cette distinction.

Le Prix Servais récompense depuis 1992 l’ouvrage littéraire le plus significatif paru au cours de l'année précédente. Il est décerné annuellement, sur proposition d’un jury indépendant. Le Prix Servais est doté de 6.000 euros.

Par la multiplication des voix et des perspectives (notamment le point de vue des animaux), Francis Kirps s'attaque aux structures de domination et d'exploitation dans la société, au sein des médias, dans l'éducation voire même dans le langage. L'auteur, avec sa distance parfois ironique, son style non conventionnel et la profondeur de ses personnages, embarque ses lecteurs dans des mondes un peu fous. Un escargot croise ainsi le regard de Virginia Woolf; un coléoptère se transforme en une "créature embarrassante" appelée homme, et une ancienne dystopie reflète la société capitaliste moderne. Au fil des pages, le lecteur se promène aussi dans Berlin avec un ours polaire désabusé; lit la trahison d'un chien infidèle et rencontre un petit chaperon rouge plutôt inattendu.

Félicitations à Francis Kirps, lauréat 🇱🇺 du Prix de littérature de l'🇪🇺 pour 2020!📚🏆👏@EUPLPrize souligne la richesse de la littérature européenne contemporaine & met en lumière le riche patrimoine culturel & linguistique de l'Europe https://t.co/LKH79p4wxQ #EuropeForCulture pic.twitter.com/e8EAfmDxY6 — EU zu Lëtzebuerg (@UE_Luxembourg) May 19, 2020

Parmi les finalistes de cette édition 2020 du Prix Servais figuraient également In the Eyes, Distant, Still in the Ear (Éditions Textîle) de Pit Hoerold ainsi que Sou wéi et net war (Op der Lay) de Claudine Muno, Leonardo (Éditions PHI) de Jean Portante et Je n'irai plus jamais à Feodossia Proseries (Tinbad) signé Lambert Schlechter. Mais rien qui ne puisse dépasser les Mutations qui, voilà trois semaines, ont déjà séduit le jury du Prix de lecture de l'Europe.

Covid-19 oblige, nul ne sait encore quand aura lieu la remise du prix. Le jury était composé de Simone Beck, Jeanne E. Glesener (présidente), Odile Linden, Claude Mangen, Pierre Marson, Alex Reuter, Shari Schenten, Aimée Schultz et Sébastian Thiltges.

