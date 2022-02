Infos pratiques et bandes-annonces des nouveaux films à l’affiche dans les salles du groupe Kinepolis.

Culture 6 3 min.

Programmation

Les sorties cinéma du 9 février 2022

«Mort sur le Nil»

Ce qui devait être une lune de miel idyllique lors d’une luxueuse croisière sur le Nil se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Un crime qui fait reprendre du service au détective Hercule Poirot jusque-là en vacances, puisqu'il se voit alors confier l’enquête par le capitaine du bateau. Une série de rebondissements et de retournements de situation qui au menu, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu ébranler les certitudes de chaque protagoniste jusqu’au dénouement.

Un thriller de Kenneth Branagh, avec Gal Gadot et Armie Hammer.

«Moonfall»

Une force inconnue a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite droit vers la Terre. L’impact aura lieu dans quelques semaines, entraînant l’anéantissement de toute vie sur notre planète.

Jo Fowler, une ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincue d’avoir la solution qui sauvera l’humanité, mais seules deux personnes la croient: un astronaute qu’elle a connu autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman. Ce trio improbable va alors tenter une mission impossible hors de la stratosphère … et découvrir que notre Lune n’est pas du tout ce que nous croyons.

Un film d'action de Roland Emmerich, avec Halle Berry et Patrick Wilson.

«Super-héros malgré lui»

Cédric, un apprenti comédien qui connait galère sur galère, décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte une voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre une grande partie de ses souvenirs. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film, avec une mission de la plus haute importance à accomplir. Mais n'est pas super-héros qui veut... Et surtout pas Cédric…

Une comédie française de Philippe Lacheau réunissant à nouveau la bande à Fifi.

«Marry me»

A quelques heures de son mariage en grande pompe, une superstar de la pop découvre que sa rock star de fiancé la trompe avec son assistante. Déstabilisée, elle monte alors sur scène et choisit une personne au hasard, un professeur de mathématiques, afin qu'il devienne son mari.

Une comédie romantique de Kat Coiro avec Jennifer Lopez dans le rôle principal.

«Hopper et le Hamster des Ténèbres»

Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du roi Arthur, un célèbre lapin aventurier gouvernant le royaume de Plumebarbe. Mi poulet/mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours.

Lorsque Harold, le frère du roi Arthur, s'échappe de prison pour mettre la patte sur le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite.

Il se lance alors dans une aventure épique avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux. Ensemble, ce joyeux trio fera face à de multiples obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences pour devenir l'aventurier qu’il a toujours voulu être.

Un film d'animation de Ben Stassen et Benjamin Mousquet.

«Pil»

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Elle survit en compagnie de ses trois fouines apprivoisées, en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, l’usurpateur du trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse.

La voilà alors entraînée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

Un film d'animation de Julien Fournet.





