Programmation

Les sorties ciné du mois d’avril 2022

Découvrez les bandes-annonces et tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux films à l’affiche pour le mois d’avril au Luxembourg.

Les animaux fantastiques: Les secrets de Dumbledore

Nous vous en avions parlé en début d’année, la suite très attendue par les Potterhead du monde entier des aventures de Norbert Dragonneau et de ses amis est dans les salles. Cette fois, leur mission les conduira à affronter les partisans du puissant et insaisissable Grindelwald; mais aussi à croiser la route de nouvelles créatures bien évidemment.

Les fans de la première heure seront ravis de découvrir sur écran les événements qui ont construit la légende d'Albus Dumbledore (assez en retrait dans les deux premiers films), bien avant qu'il ne devienne le directeur le plus emblématique de Poudlard.

Un film signé David Yates, avec Eddie Redmayne, Jude Law et Mads Mikkelsen.

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?

Troisième volet des aventures familiales des Verneuil, avec les patriarches Claude et Marie qui fêteront bientôt leurs 40 ans de mariage. Pour l’occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison de leur enfance et d’y inviter les parents de chacun de leurs époux. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles. Un séjour familial qui s'annonce à nouveau singulier…

Une comédie française de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier et Chantal Lauby.

Icare

Icare est le jeune apprenti de son père, le célèbre inventeur Dédale, dans son atelier de sculpture à Knossos. Sa vie est bouleversée par la découverte d'un mystérieux garçon à tête de taureau qui vit caché dans le palais royal. Une amitié secrète unit les deux adolescents jusqu'à ce que le roi Minos enferme le «Monstre» dans un labyrinthe. Dans le même temps, Icare perd son seul ami et la confiance qu'il avait en son père.

Lorsque le prince Thésée arrive en Crète pour tuer le Minotaure, Icare est prêt à tout pour sauver son ami d'enfance. Hélas, la machine infernale se met en branle et la désillusion du jeune rêveur culmine dans un choix tragique entre l'obscurité et la lumière.

Un film d’animation d’Iris Productions, en collaboration avec le Luxembourg.

Massive talent

Dans ce film où il joue une version fictive de lui-même, l'acteur Nicolas Cage est surendetté. Rêvant d'être à l'affiche du prochain film de Quentin Tarantino, il ne joue plus que dans des films ineptes et sans envergure. Pour éponger une partie de ses dettes, il accepte de se rendre à l'anniversaire d'un milliardaire mexicain, Javi, qui semble être l'un de ses plus grands fans. Mais il est alors recruté dans le même temps par la CIA pour enquêter sur les activités criminelles du milliardaire.

Un film d’action de Tom Gormican.

The Northman

Situé au Xe siècle, le film déroule la quête d’Amlet, un prince viking dont le père a été assassiné par son oncle Fjölnir. Déterminé à récupérer son royaume et sauver sa mère, il ne reculera devant rien pour se venger.

Une transposition à l'ère viking d'une des œuvres majeures de William Shakespeare, Hamlet, laquelle raconte comment un prince jure au fantôme de son père de venger sa mort de la main de son oncle et simule la folie dans le but d’écarter toute suspicion à son égard tandis qu'il met sa vengeance à exécution.

Une adaptation de Robert Eggers qui réunira Alexander Skarsgård et Nicole Kidman en tant que duo mère-fils après avoir été mari et femme dans un couple hautement dysfonctionnel de la mini-série à succès Big little lies.





