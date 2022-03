Découvrez les bandes-annonces et tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux films à l’affiche ce mercredi dans le pays.

Les sorties ciné du 9 mars 2022

Découvrez les bandes-annonces et tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux films à l’affiche ce mercredi dans le pays.

Permis de construire

Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté: y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours.

Seul problème: ce terrain se situe en Corse. Pour le dentiste installé à Paris, c’est le début d’une série de situations cocasses.

Une comédie française de Eric Fraticelli avec Didier Bourdon.

Blacklight

Spécialisé dans l'élimination des agents dont la couverture a été découverte pour le gouvernement, l’agent Travis Block constate l'existence d'une conspiration au sein de ses propres rangs...

Un thriller de Mark Williams avec Liam Neeson.

Dog

Briggs et Lulu, un vétéran de l'armée et un berger belge malinois, se rendent aux funérailles de l'ancien camarade et maître de cette dernière. Leur voyage ne sera passera pas du tout comme prévu...

Une comédie dramatique de Channing Tatum qui se met en scène au côté d'un compagnon à quatre pattes.





